Siri¤Î¿·µ¡Ç½¡¢¤Þ¤¿±ä´ü¤«¡©AI¤Ç¶ìÀï¤¹¤ëApple¤Î¶á¶·
¤µ¤é¤ËÃÙ¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëApple¤ÎAIÀïÎ¬¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©
Bloomberg¤ÇApple´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¬¡¼¥Þ¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎSiri¤Î³«È¯¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Íè·îÅÐ¾ì¤È¤µ¤ì¤ë¤ÎiOS 26.4¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Siri¤Ï¡¢´°Á´ÈÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìÉôµ¡Ç½¤Î¤ß¤ÎÄó¶¡¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖCM¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ÍýÁÛ¡×¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×
¤³¤ì¤ÏApple¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¾õ¶·¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Apple¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¸¤¯Æ°¤¯¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆSiri¤òÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Î½©¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥é¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥¹¡×¤Î¥¨¥ê¡¼Ìò¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ù¥é¡¦¥é¥à¥¸¡¼¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿CM¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¤³¤ÎCM¡¢¼è¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢CM¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ËSiri¤Ø¼ÁÌä¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¤¢¤ë¼«Ê¬¤Î¾ðÊó¤«¤éÅ¬ÀÚ¤ÊÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤Ï¡¢´ûÂ¸µ»½Ñ¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¼Â¸½²ÄÇ½¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·2026Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Apple¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ëSiri¤ò¤Þ¤À¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Google°ÍÂ¸¤ÎAIÀïÎ¬
Apple¤ÏAIÊ¬Ìî¤ÇGoogle¤ËÂç¤¤¯¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤é¤«¤ÎÀ®²Ì¤ò¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·¤·¤¤Siri¤òÆ°¤«¤¹AI¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Ç¯´Ö10²¯¥É¥ë¡ÊÌó1550²¯±ß¡Ë¤ÇGoogle¤«¤é»ö¼Â¾å¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÌäÂê¤Î¸¶°ø¤¬¡ÖGoogle¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¤»¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¾¤ËSiri¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬Google¤òÀÕ¤á¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¥¬¡¼¥Þ¥ó»á¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎSiri¤Ï¥Æ¥¹¥È¤Ç¼ÁÌä¤ò¸í¤Ã¤Æ½èÍý¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿±þÅú¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¿¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¹¤¹¤®¤ë¤Î¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ°ºî¤¬ÃÙ¤¤¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥Ù¥é¡¦¥é¥à¥¸¡¼½Ð±é¤ÎCM¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿¤ò²£ÃÇÅª¤Ë»²¾È¤·¤Æ¡Ö¥é¥ê¡¼¤¬¤¹¤¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¥®¥ê¥·¥ãÎÁÍýÅ¹¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëµ¡Ç½¤Ï¡¢iOS 26.4¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¤µ¤é¤ËÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¤â¤·¥Ù¥é¡¦¥é¥à¥¸¡¼ÈÇ¤ÎSiri¤¬iOS 26.5¤Ç¼ÂÁõ¤µ¤ì¡¢Apple¼Ò°÷¤¬¥Æ¥¹¥È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°ºîÃæ¤ÎOS¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¿·¤·¤¤Siri¤ò¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤È¤·¤Æ»î¤»¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡©¡×¤È¥¬¡¼¥Þ¥ó»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Àµ¼°ÈÇ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç»î¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¼Â¸³Åªµ¡Ç½¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
iOS 26.4°Ê¹ß¤ÎÃÊ³¬Åª¹¹¿·
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Siriµ¡Ç½¤¬´°Á´¤ËÃæ»ß¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç±ä´ü¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¡¼¥Þ¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Apple¤Ï3·î¤ËiOS 26.4¤È¤È¤â¤Ë°ìÉô¤ÎSiri¹¹¿·¤ò¸ø³«¡¢¤½¤Î¸å¡¢»Ä¤ê¤Î¿·µ¡Ç½¤ò5·î¤Î26.5¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡¢¤µ¤é¤Ë9·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëiPhone 18¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿iOS 27¤ÎÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÇÃÊ³¬Åª¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢º£¸å·×²è¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Siri¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖApp Intents¡×¤Î²»À¼Áàºîµ¡Ç½¤â±ä´ü¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¥¬¡¼¥Þ¥ó»á¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£App Intents¤Ï¥¢¥×¥ê¤òÁàºî¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¡¢Apple¤Ï¤³¤ì¤¬º£¸å¡¢³«È¯¼Ô¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢X¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê³«È¯¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥Ð¥°¤À¤é¤±¤Ç¤¢¤Þ¤ê¹¥°õ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
