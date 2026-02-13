女優・岡田奈々といえば、名作ドラマ『俺たちの旅』や『ゆうひが丘の総理大臣』（以上、日本テレビ系）や『スクール☆ウォーズ』（TBS系）など、数々の作品に出演してきたベテランだ。

そんな彼女が、2月12日、67歳の誕生日を迎えてファンへメッセージを発信。さらに近影を公開したことが話題となっている。

「岡田さんは昨年2月、芸能生活50周年を迎えた記念として、最後の写真集『岡田奈々 LAST MESSAGE《芸能生活50周年記念秘蔵フォト本邦初公開プレミアムBOX》』をリリースしました。

本作は、岡田さんがファンへの感謝を込め、本人が秘蔵してきた未公開フォトが多数収録された、数量限定のプレミアム版です」（芸能記者）

12日、写真集の公式Xが更新され、岡田本人によるメッセージが投稿された。

《今日は私の誕生日です。年を重ねても、心はいつも“青春の坂道”公私ともにマイペースで坂道を登ってまいりたいと思っています》

さらに、

《何よりも健康第一に目標一日8000歩 ガンバリま〜す！》

と、健康の秘けつも明かしている。

そして、その文章とともに掲載されたのが、現在の岡田の姿だ。

「黒のジャケットに白シャツを合わせたビジネススタイルで、肩下まで伸びる黒髪のストレートヘアが印象的です。こちらにやさしく微笑みかける1枚です」（同）

コメント欄にはファンから祝福のメッセージとともに、

《時が経っても綺麗。永遠のお姉さん》

《変わらずお美しいですね》

など、称賛が相次いだ。芸能プロ関係者がこう語る。

「ここまでデビュー当時の上品さと清潔感が変わらない女優さんも珍しいですよね。ファンは、岡田さんを見るたびに青春時代を思い出すのでしょう。年齢を重ねるほど魅力が増していく、まさに “奇跡の存在” です」

岡田はここのところ、精力的に活動している。

「昨年は岡田さんにとって初となるオンライントークイベントを開催。また昨年9月からは、中村雅俊さん、田中健さん、秋野太作さんとともに『俺たちの旅』を記念したスペシャルコンサートに出演。番組を彩ったヒット曲を披露したり、当時の思い出話に花を咲かせたりしました」

今年1月には、中村が監督を務めた映画『五十年目の俺たちの旅』が公開された。もちろん岡田もオメダ（田中）の妹・真弓として出演し、往年のファンを喜ばせた。

「『俺たちの旅』コンサートは好評で、今秋の開催も決定しました。さらに、最後の写真集『LAST MESSAGE』のタワーレコードオンライン版の発売も再開されたそうです」

67歳となったいまもなお輝き続ける岡田奈々。その “青春の坂道” は、これからも続いていきそうだ。