「意外と知らない」開発費500億が消滅…同接90万人が900人に激減した「超大作ゲーム」の衝撃的末路

ゲーム業界の情報を発信するYouTuber「ナカイドのゲーム情報チャンネル」が、「同接90万が900人に…開発費500億が吹き飛ぶ！？コロプラ、Amazon、ケイブのサ終まとめ」と題した動画を公開した。コロプラ、Amazon Games、ケイブといった大手企業が手がけた注目タイトルのサービス終了（サ終）事例を分析し、なぜ失敗したのか、その背景にある構造的な問題を解説している。



まず取り上げられたのは、コロプラの『異世界∞異世界』だ。「異世界オールスター」を謳いながら、作品間のクロスオーバーやストーリー交流が皆無だった点が指摘された。ナカイド氏は「版権を集めただけで作る側の熱意を感じない」と切り捨て、既存IPに頼り切りな姿勢が敗因だと分析する。



次に同じくコロプラの『神魔狩りのツクヨミ』。著名クリエイター・金子一馬氏とAIを組み合わせた意欲作で、ゲーム性は評価されたものの、課金導線が弱すぎたことが致命傷となった。「5000円課金すれば十分なバランス」では運営型ゲームとして成立しなかったという。一方で、サ終翌日に買い切りのSwitch版が発売されるという珍しい展開も見せている。



Amazon GamesのMMORPG『New World』は、開発費が推計数億ドル（数百億円規模）とも言われる超大作だ。リリース当初は同時接続90万人を記録したが、クライアント権威型の設計による脆弱性が露呈。「ウィンドウを掴むだけで無敵になる」「チャット欄からコードが実行できる」といった致命的なバグが多発し、最終的にはユーザーの8割以上が離脱する結果となった。



最後に紹介されたのはケイブ子会社運営の『OUTRANKERS』。開発費などを含め約26億円もの特別損失を計上し、わずか3ヶ月で終了した。ナカイド氏は「オリジナルのスマホPvPは絶対に無理」という持論を展開。強力なIPや「初動」のフックがない対戦ゲームは、現代の市場では成立し得ないと断じた。



ナカイド氏は、各社がナンバリングやIPに頼る現状を「オリジナルヒットの難しさ」の裏返しだと結論付ける。数百億円規模の投資すら水泡に帰すゲームビジネスの厳しさを浮き彫りにした解説となっていた。