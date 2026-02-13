祖父は「麻生太郎さんとメシ友」、芸歴4年目の天明ブラウン・太田が告白 “裕福”エピソードに大悟「そんなドラマとか漫画みたいなことあるの？」
芸歴4年目の天明ブラウン・太田成秋が、9日放送の日本テレビ系『大悟の芸人領収書』（毎週月曜 後11：59）に出演。「親が社長・政治家 お育ちの良い芸人SP」というテーマで、太田のほかに小宮浩信（三四郎）、水川かたまり（空気階段）、ニシダ（ラランド）が出演。驚きのエピソードを次々と明かした。
【写真】祖父は「麻生太郎さんとメシ友」天明ブラウン・太田（写真右）
太田は、「福島県出身で」「代々政治家の家系なんですけど」と自己紹介。ここで家系図が紹介され、「父が福島県議会の元議長。おじいさんが小泉内閣元農林水産副大臣。で、ひいひいおじいちゃんが、宮城を開墾した人」などと紹介した。
お笑いコンビ・千鳥の大悟が「とんでもない政治家系でもあるし、地主でもある」と語ると、「そっちでもあります。150年続いてる建設会社もあるんですけど、母親が社長をやってる」と説明。さらに「実家は日本の有形文化財」「裕福だという自覚はむちゃくちゃある」と続け、「おじいちゃんは、麻生太郎さんとメシ友でして」と告白した。
その後もとんでもないエピソードが続き、大悟は「そんなドラマとか漫画みたいなことあるの？」と驚き。太田は「しかし厳しい家庭でもあった」などと語っていた。
