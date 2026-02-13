SEVENTEEN¥ß¥ó¥®¥å¤¬Å´Æ»¤Ç¤Î°ÜÆ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª187cm¤ÎÆùÂÎÈþ¤È¥¤¥±¥á¥ó¥ªー¥é¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤Ë±Ø¤òÊâ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¡Ë¤ÎMINGYU¡Ê¥ß¥ó¥®¥å¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÅÅ¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¾þ¤é¤Ê¤¤ÁÇ´é¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①Å´Æ»¤Ç¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¥ß¥ó¥®¥å¡¡②③④¤¿¤Ù¤Ã¤×¤ê¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥ß¥ó¥®¥å¤Î¤â¤°¤â¤°¥·¥ç¥Ã¥È¡¡⑤⑥¥ªー¥é°î¤ì¤ëC¡ßM¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È
¢£³ø»³¤Ø¸þ¤«¤¦¥ß¥ó¥®¥å¡ÊSEVENTEEN¡Ë¡¢KTX¼ÖÆâ¤Ç¤ÏÆÉ½ñ¤â¡ª¡©
¥ß¥ó¥®¥å¤Ï¡¢2·î13Æü¡¦14Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¤ÇS.COUPS¡Ê¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡Ë¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦C¡ßM¤Ë¤è¤ë¡Ø¡ÖDOUBLE UP¡×LIVE PARTY in BUSAN¡Ù¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¡¢´Ú¹ñ¤Î¹âÂ®Å´Æ»¡¦KTX¤Ç³ø»³¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
1¡¢2ËçÌÜ¤Ï¡¢¥°¥ìー¤Î¥Ñー¥«ー¤Ë¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥ß¥ó¥®¥å¤¬¡¢¼ÖÁë¤«¤é³°¤òÄ¯¤á¤ë¥«¥Ã¥È¡£¼ê¤Ë¤Ï¤«¤¸¤ê¤«¤±¤Î¥Áー¥º¥Ï¥Ã¥È¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õー¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢ËË¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤¿¤Þ¤Þ¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤ä¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥°¥Ã¥É¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¼ÖÆâ¤Ç·Ú¿©¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¸ìÈÇ¤ÎÂ¼¾å½Õ¼ù¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ø¥Î¥ë¥¦¥§¥¤¤Î¿¹¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ëËÜ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£
5ËçÌÜ°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢¾è¼ÖÁ°¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥½¥¦¥ë±Ø¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤âÈäÏª¡£¿©¤ÙÊª¤ò¼ê¤Ë±Ø¹½Æâ¤òÊâ¤¯»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹õ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¥Õー¥É¤ò¿¼¤¯Èï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢187cm¤ÎÄ¹¿È¤Ï¿Íº®¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¡¢Âþ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ªー¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅÅ¼Ö¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¤é¥Ó¥Ó¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«KTX¤Ç³ø»³¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤Ï¡×¡Ö¿Íº®¤ß¤ÎÃæ¤Ç°ì¿Í¤À¤±¹ü³Ê¤¬°ã¤¦¡×¡ÖÈà»á´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë±Ø¤òÊâ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¡×¡ÖÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤ë¡×¡Ö±Ø¤Î¼Ì¿¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ·â¥·¥ç¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ç¾Ð¤¦¡×¡Ö¥ß¥ó¥®¥å¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤Ê¤é»ä¤âÂ¼¾å½Õ¼ùÆÉ¤â¤¦¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£