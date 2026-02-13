画材ブランド「コピック」製品を製造・販売するトゥーマーカープロダクツ（東京都目黒区）が、「コピックスケッチ」と人気テレビアニメ「エヴァンゲリオン」と初コラボした限定セットを30周年フェスイベント「EVANGELION：30＋；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」と公式オンラインストア「EVANGELION：30＋； OFFICIAL STORE」で2月21日に先行販売します。

【写真】「Rei Violet」「Asuka Red」もかっこいい！ 特製塗り絵、イラストカードのデザインも公開！

「コピックスケッチ」は、1993年に発売されたアルコールマーカーです。コラボセットは、全358色を有するコピックスケッチのアイコンでもある、キャップのカラーマークの色番号、色名を、エヴァンゲリオンに由来する名前で特別に制作。コピックスケッチの本体にはコラボロゴをプリントしています。本コラボのために構成されたカラーラインアップになっています。また、碇シンジ、綾波レイ、アスカらパイロットがデザインされたハニカム型の塗り絵とイラストカードが付属します。

コピックスケッチ全種が入ったプレミアムセット「EVANGELION × COPIC EVA Color Set Premium Edition」と、パイロットごとに選べる手軽なセット「EVANGELION×COPIC コピックスケッチ6本セット」（全5種）があります。

プレミアムセットは、コラボデザイン「EVA-01 Shinji Blue」（B16）、「EVA-00 Rei Violet」（B63）、「EVA-02 Asuka Red」（R24）、「EVA-06 Kaworu Gray」（C-1）、「EVA-08 Mari Pink」（RV11）のほか、20色を封入。さらに、ハニカム型特製カラーイラストカードと塗り絵6種、各1枚が付属。

一方の6本セットは、各パイロットのコラボデザインのコピックスケッチ1本とコピックスケッチ5本、各パイロットのイラストシート、塗り絵の各1種が1枚付いています。

希望小売価格は「EVANGELION × COPIC EVA Color Set Premium Edition」が1万6500 円（以下、税込み）、「EVANGELION×COPIC コピックスケッチ6本セット」が3630円です。

30周年フェスイベントは同月23日まで、横浜アリーナ（横浜市港北区）で開催されます。