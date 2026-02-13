三洋堂ホールディングス <3058> [東証Ｓ] が2月13日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.0倍の1億2300万円に急拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の6000万円→1億7000万円(前期は1億6800万円)に2.8倍上方修正し、一転して1.2％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1億1300万円→2億2300万円(前年同期は1億7000万円)に97.3％増額し、一転して31.2％増益計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.8倍の1億7600万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.3％→3.7％に改善した。



株探ニュース

