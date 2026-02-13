Image: siroca

一番美味しくなる温度で抽出しよう。

浅煎りコーヒーは94度／煎茶は70〜80度。そんな飲み物ごとの最適な“飲み頃”の温度を提案しているシロカが発売したのは、1度単位で温度調整できる「温度調節電気ケトル SK-D271」です。

60〜100度まで自由自在

コーヒーもお茶も繊細で、抽出温度が高すぎると渋みが出過ぎたり、低すぎると香ばしさがうまく出なかったり…。「温度調節電気ケトル SK-D271」があれば、注ぐまで放っておいても設定した温度で待機してくれるから、狙い通りの味に近づきます。

Image: siroca siroca「温度調節電気ケトル SK-D271」1万1880円（税込）

siroca（シロカ）が2月7日に発売したこちらは、60度から100度まで1度ずつ温度設定できる賢い電気ケトル。

水を沸騰させたあと保温する「沸とうモード」、沸騰はさせず設定温度まで加熱／保温する「加熱モード」、水を沸騰させたあと設定温度で保温する「煮沸モード」の3つの湯沸かし機能を搭載しています。しかも、3つの湯沸かし機能の保温時間は、10分から1時間まで10分単位で設定可能ととても賢い！

Image: siroca

例えば起きてすぐお湯を沸かしておいて、身支度を終わらせてからコーヒーを淹れる場合、数十分間94度に保温しておくという使い方もできるんですね。

白湯やスープをすぐ飲める温度で作れる

Image: siroca

また沸騰させずに低めの温度まで上げる「加熱モード」も搭載しています。すぐに飲むスープやお茶漬け、白湯を作るのにすごく便利かも。

一般的な電気ケトルだと、沸騰させてから温度が下がるのを待つあいだに、冷め過ぎてしまったなんてことも起きやすいですからね。けれどこれなら、飲み頃／食べ頃のドンピシャの温度のお湯が、失敗なしに完成するのです。