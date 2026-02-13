連覇の鍵を握る昨年MVPが、本来の姿を取り戻しつつある。「大和証券Mリーグ2025-26」2月12日の第2試合はセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）が6万点超えの大トップを獲得。南場の親番で跳満をツモり、ライバルを突き放した。

【映像】醍醐に嬉しい跳満スタートダッシュ

第1試合は浅井堂岐（協会）が3着。これでチームの4試合連続の逆連対となった。再びボーダー上の争いに巻き込まれるわけにはいかない今、挽回を託されたのが昨年MVPの醍醐。東家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、醍醐、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）、BEAST X・中田花奈（連盟）の並びで開始した。

東1局、醍醐はドラの3筒を引き入れ、カン8筒待ちでリーチ。終盤にツモり、リーチ・ツモ・ドラに裏ドラ3が乗る高打点で先制した。その後は中田に一時逆転を許すが、南1局に中田から1600点をアガって再びトップ目へ浮上する。

親番の南2局、醍醐の前に突破口が開く。ドラの9筒をポンした伊達に被せる形で、11巡目に1・4筒待ちのリーチ。結果は一発で1筒をツモアガリとなり、リーチ・一発・ツモ・平和・一盃口・裏ドラ2で1万8000点を入手した。南2局1本場は中田から7700点（＋300点）をアガって勝負あり。1月29日以来の個人9勝目とした。

ここまでオーラスでの逆転トップが続いていた醍醐だが、この日は中盤で主導権を握り、そのまま押し切る内容。インタビューでは「安心して最後までいけるのは久しぶり」と笑顔。東1局の高打点については「（ドラではない）6筒を先に引いたらリーチにならない。いい方が入ったという感じでした」と振り返った。

中盤で得点を重ね、隙なく逃げ切る勝ち方は、チーム初優勝を果たした昨季終盤を思わせるもの。醍醐は最後に「最近は調子が良くなったのですが、スカっとしたいいトップが取れてホッとしました」と語り、ファンからは「ディエ兄おめ！！」「醍醐さんナイス！今日のトップは大きいぞ！」「フェニは醍醐がなんだかんだ頼りになる」と勝利を称える声が相次いで寄せられた。

【第2試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）6万500点／＋80.5

2着 BEAST X・中田花奈（連盟）2万5400点／＋5.4

3着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）9100点／▲30.9

4着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）5000点／▲55.0

【2月12日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋938.1（96/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋608.6（98/120）

3位 BEAST X ＋471.1（100/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋172.3（96/120）

5位 TEAM雷電 ▲9.7（96/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲82.6（96/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲128.7（100/120）

8位 EARTH JETS ▲575.8（98/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲673.6（96/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲719.7（100/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

