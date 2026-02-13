ÌøÍÕÉÒÏº¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Ë¶ÛÄ¥¢ª¡Ö¤É¤ó¤À¤±ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤«¡×µÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌøÍÕÉÒÏº¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡Ù¡Ê¸å3¡§30¡Á4¡§30¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È¤Î°ïÏÃ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡ªÌøÍÕÉÒÏº¤ÈÌÀÀÐ²È¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡ÈÖÁÈÊüÁ÷35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿¡¢°ìÈÌ´ÑÍ÷¼Ô50¿Í¤¬¥²¥¹¥È¤Ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ëÌ¾Êª´ë²è¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤¤¯¤Í¤ó¡×¡£´ÑÍ÷¼Ô¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦ÍÌ¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯²óÅ¾¼°¤Î¡È¤ªÌ¾Á°¥Ü¡¼¥É¡É¤âÅö»þ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÉü³è¤¹¤ë¡£MC¤Î¤µ¤ó¤Þ¤¬¥Ü¡¼¥É¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÈÍÌ¾¿Í¡É¤ò»ØÌ¾¤·¡¢Åö¤Æ¤é¤ì¤¿´ÑÍ÷¼Ô¤¬¼«¿È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¡¢¥²¥¹¥È¤ËÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£ÌÀÀÐ²È¥á¥ó¥Ð¡¼¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌøÍÕÉÒÏº¡£²áµî¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¡¢º£²ó¤¬¼Â¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¤µ¤ó¤Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌøÍÕ¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°Áá¡¹¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤À¤±¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤ÎÌøÍÕ¤¬¹Ê¤ê½Ð¤¹¡Ö²¶¤Î¤³¤È·ù¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÏÂ¨Åú¡£ÌøÍÕ¤¬Êü¿´¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡Ö²¶¤Ë¤É¤ó¤À¤±ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Ê¡©¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿ÌøÍÕ¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¸Ç¤¯ÊÄ¤¸¤Æ¸ý¤ò¿¿°ìÊ¸»ú¤Ë·ë¤Ö¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¶¦±é»þ¤Ë¡¢¤ª¼ò¤¬¤é¤ß¤ÇÌøÍÕ¤Ë¤µ¤ó¤¶¤ó¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿²áµî¤ä¡¢»þÂå·à¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¡ÖÂç¤¤ÊÀÖ¤ÃÃÑ¤ò¤«¤«¤µ¤ì¤¿¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢º¨¤ßÀá¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶¦±é¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÌøÍÕ¤¬È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¾Ð¤¤Êø¤ì¤ë¡£
