フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が４日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。さんまが、娘でタレント・ＩＭＡＬＵについて話すと、陣内智則は「ＩＭＡＬＵちゃんに聞いたんですけど。中学校の時に海外の友達がいてて、その子から『ＩＭＡＬＵのパパはコメディアンなんでしょう？』って言われて。初めてＩＭＡＬＵちゃんはパパのことをすごく誇らしく感じて。（さんまの番組を）『じゃあ、一緒に見よう！』って言