½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç°ÛÎãÅ¸³«¡¡Å¾ÅÝ¢ªÅ¾ÅÝ¢ªÅ¾ÅÝ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î4¥ì¡¼¥¹¡¡ÀÜ¿¨¤ÎÃæ¹ñÁª¼ê¤¬¼º³Ê
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤¬12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½à¡¹·è¾¡Âè3ÁÈ¤ÇÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£¤ä¤êÄ¾¤·¤¬Áê¼¡¤®¡¢4²óÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯·èÃå¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¡¢¤¤¤¤Ê¤ê3¿Í¤¬Å¾ÅÝ¡£ºÇ½é¤Î¥«¡¼¥Ö¤ÇÀÜ¿¨¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¿³È½¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤ä¤êÄ¾¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î2ÅÙÌÜ¤Ç¤â¡¢ºÆ¤ÓºÇ½é¤Î¥«¡¼¥Ö¤ÇÅ¾ÅÝ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë3ÅÙÌÜ¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀÜ¿¨¤ÈÅ¾ÅÝ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î4ËÜÌÜ¤Ë¡£¤³¤³¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÄ¥Á¿¶Í¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡£¼º³Ê¤È¤Ê¤ê4¿Í¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÛÎã¤Î4ËÜÌÜ¡£¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¥°¥ê¥¹¥¦¥©¥ë¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬42ÉÃ174¤Ç1Ãå¡¢¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥¼¥Ö¡¼¥ë¤¬42ÉÃ417¤Ç2Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë