ケンコー・トキナー株式会社は、スリック独自のフリーターン雲台を搭載したカーボン三脚「SanderlingTarsus」を4月17日（金）に発売する。希望小売価格は5万2,800円。

公益財団法人日本野鳥の会とスリックの共同企画による製品。2月26日（木）からパシフィコ横浜で開催される「CP+」で先行展示する。

雲台に上下・左右を1本のパンハンドルで調整できる「SH-707ACフリーターン雲台」を装備。野鳥の動きを素早く捉えることができ、長年バードウォッチャーに支持されているという。

クイックシュー取付部は付属のクイックシュープレートのほか、アルカスイス互換形状のアクセサリーに対応。付属するクイックシューには機材のズレを防ぐビデオボスを装備した。

三脚アダプターを取り付けた双眼鏡やフィールドスコープでの観察にも対応する。

脚パイプには空転防止機構が備わったLCIIカーボンパイプを採用。ナット操作時に下段が空転せず、全段を1度に伸縮できる。

開脚機構は3段階（通常、ミドル、ロー）のハライチロック式を採用。ボタンを押し下げると開脚ストッパーが解除され、開脚角度を調整できる。

エレベーター下部にはウェイトフックを装備。バッグなどを吊り下げることで重心を下げ、安定性を高められる。持ち運び用の三脚ケースが付属する。

全高：1,705mm※エレベーター使用時 地上最低高：230cm エレベータースライド幅：285mm 縮長：535mm パイプ径：22mm 段数：4段 推奨積載質量：2kg※脚最大荷重：10kg 重量：1,375g