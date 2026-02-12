インターネットリサーチを展開するNEXERが、韓国コスメブランド「THE SAEM（ザセム）」と共同で「韓国風メイクが似合いそうな男性芸能人」についてのアンケートを行い、結果を紹介しています。

【1〜10位】意外な男性芸能人も？ ランキング結果がコレです！

アンケートは、1月15〜29日にかけて、全国の男女を対象にインターネットで実施。ランキングは1000個の有効回答で作成。

3位は音楽家でタレントのMattさん。53票を獲得。回答者からは「美意識高いしメイク上手だから」（40代・女性）、「いつもメイクばっちりだから」（30代・女性）、「すでに韓国っぽいメイクだし地肌が白そうだから」（30代・女性）などの声が寄せられたということです。

2位は歌手の氷川きよしさんで、67票。回答では、「中性的だから」（50代・男性）、「メイクに関する研究を本人がされていそうだから」（50代・女性）、「顔が整っていてメイク映えしそうだから」（40代・男性）といった感想が見られたということです。

1位は俳優の横浜流星さんで、70票でした。投票した人からは「切れ長の目で肌がきれいだから」（40代・女性）、「顔がきれいで整っていてきれいめなメイクが似合いそうなイメージ」（30代・女性）、「シュッとした顔がすでに韓国アイドルっぽいから」（20代・女性）などのコメントが集まったということです。