株式会社東京レジデンシャルが１２日、同社が運営する球団「東京レジデンシャル」のチーフ・コミュニケーション・オフィサー（ＣＣＯ）に就任した元巨人投手の槙原寛己氏（６２）の就任記者会見を行った。

「チャンスをいただいたというのは身が引き締まる思いです」と意気込み、「ＣＢＯはまだ重いんじゃないかと。改めて周知してもらうためにコミュニケーションが必要になる。桑田くんはＣＢＯなので、その一つ下のＣＣＯという形で」と笑いを誘った。

「自分は守備が下手で苦労したけど、球を速く投げられるので活躍できた。制球ができなくても速い球を投げられるとか、何かに特化した選手に魅力を感じる。そういう選手を育成できたら」と語った。

また古巣の巨人も同じ東京拠点とあって、「ぜひジャイアンツさんに伺いまして、何か東京を盛り上げるものを提案してやっていけたら。なかなか球団事務所に行ける立場にいなかったので。敷居が高いのでね、これが届けば門を開けてもらえるかもしれない」と願望を話した。

今後について、監督やコーチの選定をして１１月のトライアウトで選手を迎える予定。東京レジデンシャルは２５年１０月にＢＣリーグに準加盟を承認され、２６年の正式加盟を目指している。