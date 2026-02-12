「北海道はコーギーがスタックするほどの大雪です」



【動画】雪に埋もれたコーギーが、雪の中からピョン！

こんなひと言とともに「X」に投稿されたのは、こんもり積もった雪の中にほぼ全身埋もれ、顔だけちょこん、出している犬さんの動画。「X」で人気を集めました。この状態から短い足で雪を蹴散らしながら飛び出してくる様子にも注目です！



「埋もれてるのに実に満足げ」

「めっちゃ楽しそう 埋まってる時の顔が笑顔すぎ」

「楽しくて仕方がない様子」



動画を見た人たちからコメントがたくさん届きました。



動画を投稿したのは「きなこ @ 北海道コーギー」（@kinakowanko0527）さん（以下、飼い主さん）で、犬さんのお名まえは「きなこ」ちゃん。もうすぐ5歳になるコーギーの女の子です。



きなこちゃんは北海道で暮らしていて、飼い主さんいわく「あまりの埋もれっぷりに心配してくれる方がおりますが、雪めちゃくちゃ大好きコーギーなので安心してください」とのこと。



雪が大好きな愛犬について飼い主さんにお聞きしました。



自ら雪へ、ニコニコダイブ！

――なぜ、雪の中で「コーギースタック」状態に？



この日は記録的な大雪が降った日だったので、私が先に雪を踏み固めて道を作ってお散歩をしていたのですが、いきなり自ら積もった雪へダイブしてニコニコしていたところを納めたのが今回の動画です！



――雪の中から短い足で飛び出してきましたね。



普段からドッグランなどでふかふかの雪をかき分けながら走って遊んでいるので、自分から飛び出してきた時のその馬力には「さすがだな笑」と思いました。



あたたかい反応に感謝

――投稿に大きな反響がありました。



雪にまみれて楽しむ姿が可愛くて撮った動画を何気なくアップしたので、想像以上に多くの方から反響をいただき、本当に驚いています。



――印象に残ったコメントがあれば教えてください。



特に嬉しかったコメントとしては、同じように雪が大好きなペットと暮らす方からの『うちもこういう笑顔になります！／うちもこんな雪遊びをして楽しんでいます！』という声ですね。皆さんの温かい反応に感謝しています。



雪好きな愛犬との時間を大切にしたい

「私は正直に言うと雪は大変だなと感じることも多いのですが」とうちあける飼い主さん。しかし「きなこがあんなに楽しそうにしている姿を見ると、“この子にとっては最高の季節なんだな”と感じます」といい、北海道の冬は積雪も多いので、無理のない範囲で雪の中を一緒に歩いたり、雪遊びを一緒に楽しみながら、きなことの時間を大切にしたいと思っています」（飼い主さん）と愛犬への思いを話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）