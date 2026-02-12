文化放送の甲斐彩加アナウンサーが１１日、自身の「Ｘ」で３月末で同局を退社することを報告した。

甲斐アナは「昨夜の生放送ウタガタリ９１６ にて来月３月末で文化放送退社するというご報告をさせていただきました」と発表し「温かいメッセージやＸのメッセージポストも読ませていただいております！ありがとうございます」と感謝し「文化放送アナウンサー としては残り１ヶ月半！最後までよろしくお願い致します」とつづった。

さらに連続ポストし「尚、完全に放送で言い忘れてしまったのですが…４月以降担当継続番組はありません。３月末までよろしくお願いします！」と告知していた。

甲斐アナは、１０日放送の火曜パーソナリティーを務める「ウタガタリ」（火、水曜・午後７時）で「私ごとではありますが、ひとつお知らせがあります。来月３月末をもって文化放送を退社することになりました」と発表し、リスナーに感謝した。

さらに文化放送アナウンサーになることが夢だったことを明かし「周りの方に恵まれてここまで連れてきてもらったなと強く感じております」と改めて感謝を伝え、自身が恩師と尊敬するＴＢＳの豊田綾乃さん、文化放送の太田英明アナへの思いを明かしていた。

エンディングでは「４月以降アナウンサーを続けるかまったく決まっていない状況です」とも明かし、大ファンである歌手の西野カナとの対面を熱望していた。

甲斐アナは、２０１７年１１月から「ＴＢＳラジオ」のキャスターを務め、１９年１０月から「南海放送」でアナウンサー、そして２３年４月から文化放送でアナウンサーとして勤めてきた。