３月１９日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、政治評論家で作家、実業家の竹田恒泰氏と、寺島尚正アナウンサーが、全国のレギュラーガソリン平均価格に関するニュースについて意見を交わした。 竹田氏「石油が得意な部分は石油にやらせておいたほうがいい」 資源エネルギー庁が発表した全国のレギュラーガソリン平均価格は前週より２９円高い１９０円８０銭となり、１９９０年の調査開始