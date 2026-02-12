12人産んだ助産師が「ほとんどいらんもん」と断言！ ベビーバス、湯温計…本当に必要なベビーケア用品の選び方
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「助産師 HISAKOおすすめいるいらない初めての赤ちゃんの【おふろ＆ベビーケア編】」という動画を公開した。12人の出産・育児経験を持つ助産師のHISAKOさんが、一般的なベビー用品リストにメスを入れ、本当に必要なアイテムと不要なアイテムを自身の経験と専門的知見から厳選している。
動画では、多くのプレママ・プレパパが準備するであろうベビーバスや湯温計、沐浴布といったアイテムが「不要」と一刀両断される。例えばベビーバスについては、洗面台や衣装ケースで代用可能であると指摘。そもそも生後1ヶ月までの沐浴は、かつて各家庭に風呂がなく不衛生な銭湯を利用していた時代の名残であり、現代では必須ではないと歴史的背景を交えて解説した。HISAKOさんは「中腰になってベビーバスって入れるのでね、産後間もないママの体には結構負担かも」と、ママの身体的負担を軽減する視点の重要性も強調している。
さらに、湯温計については「ママの感覚でよくないですか？」と述べ、数字に頼るのではなく、自分の手で確かめることを推奨。沐浴布やスポンジに関しても、「ママの手のひらが1番！」と、赤ちゃんのデリケートな肌を優しく洗うには、道具よりもママの手が最適であると力説した。
一方で、ベビーソープやローションといった赤ちゃんの肌に直接触れるスキンケア用品については、「ちょっとこだわってほしい」と投資を推奨する。特に洗浄剤は、皮脂を取りすぎないアミノ酸系や石鹸系のものが望ましいとした。また、鼻吸い器は口で吸うタイプでは奥の鼻水が取れず、ママへの感染リスクもあるため、もし購入するなら電動式を検討する価値があると語った。
本動画は、育児雑誌や店舗の推奨リストを鵜呑みにするのではなく、各家庭のライフスタイルやママ自身の感覚を大切にしながら、賢く出産準備を進めるための具体的なヒントを与えてくれる内容となっている。
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人