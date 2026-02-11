クラスを超えた先進装備も

アウディは2025年に第3世代となるコンパクトSUVの新型「Q3」シリーズのラインナップを世界初公開しました。

2018年に登場した第2世代から、およそ7年ぶりのフルモデルチェンジとなります。

同年6月16日にスタンダードモデルとなるQ3を、続く8月25日にはクーペスタイルの「Q3スポーツバック」を発表。欧州では2025年10月から順次発売されていますが、2026年に入り、日本市場への導入時期にも注目が集まっています。

新型Q3およびQ3スポーツバックは、アウディの最新デザイン言語をまとい、より力強くエモーショナルな姿へと変貌を遂げました。

欧州仕様のボディサイズは、全長4531mm×全幅1859mm×全高1601mm、ホイールベースは2681mmです。

旧型と比較すると、全長は約40mm、全幅は約20mm拡大されており、ワンランク上の堂々とした体躯を手に入れました。

一方で全高は低く抑えられており、Q3（SUV）で1601mm、クーペスタイルのスポーツバックでは1559mmとなっています。

特にスポーツバックは、ルーフラインがSUVモデルよりも明確に低く設計されており、この低重心なプロポーションによりスポーティなシルエットがいっそう際立っています。

ボディの拡大は積載性にも貢献しており、トランク容量は標準時で488リットルを確保。後席を倒すとSUVモデルでは最大1386リットル、スポーツバックでは最大1289リットルまで拡大し、実用性もしっかりと担保されています。

今回のフルモデルチェンジで最大のトピックとなるのが、大幅に刷新されたパワートレインです。

エントリーモデルとなる「1.5 TFSI」は、最高出力150psを発揮する1.5リッター直列4気筒ガソリンターボエンジンに、マイルドハイブリッドシステム（MHEV）を搭載。

低・中負荷時にシリンダーを休止させるシリンダーオンデマンド（COD）システムを採用し、スムーズな走りと燃費効率を両立しています。

よりパワフルな走りを求めるユーザーには、2.0リッター直列4気筒ガソリンターボの「2.0 TFSI」を用意。

こちらは最高出力204ps版と、265ps・400Nmを発揮する高出力版が設定され、いずれもアウディ自慢の四輪駆動システム「quattro」が組み合わされます。

そして、電動化の主役となるのがプラグインハイブリッドモデル（PHEV）の「Q3 e-hybrid」です。

1.5リッターTFSIエンジンに強力な電気モーターを組み合わせ、システムトータルで272ps・400Nmというスポーツカー顔負けのパフォーマンスを発揮します。

特筆すべきはバッテリー性能の向上です。総電力量25.7kWh（正味19.7kWh）という、先代のほぼ2倍の容量を持つ高電圧バッテリーを搭載。

これにより、WLTPモードでのEV走行距離はSUVモデルで最大119km、スポーツバックで最大118kmを達成しました。

さらにPHEVとしては珍しく、最大50kWのDC急速充電に対応しており、バッテリー残量10％から80％までを30分未満で充電可能です。

日常使用ではほぼEVとして振る舞い、ロングドライブではハイブリッドとして機能する、理想的な一台に仕上がっています。

インテリアは「デジタルステージ」をコンセプトに刷新されました。

11.9インチのメーターパネルと12.8インチのMMIタッチディスプレイがドライバーを包み込むように配置され、先進的な空間を演出しています。

シフトレバーをステアリングコラムに移設したことで、センターコンソールには広大な収納スペースと、冷却機能付きの15Wワイヤレス充電トレイが備わりました。

新型Q3シリーズの欧州での価格は、エントリーモデルの「Q3 SUV TFSI 110 kW」が4万4600ユーロ（日本円で約824万円）から、「Q3スポーツバック TFSI 110 kW」は4万6450ユーロ（日本円で約858万円）からです。

プラグインハイブリッドモデルの「Q3 SUV e-hybrid 200 kW」は4万9300ユーロ（日本円で約911万円）から設定されています。

現時点で日本導入に関する公式アナウンスはありませんが、2026年内の登場に期待が高まります。