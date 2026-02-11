CHIHIROさんの漫画「私の推しの話」がインスタグラムで700以上の「いいね」を集めて話題となっています。

滑舌が悪いことを、同級生にからかわれる息子。それが原因でトラブルとなってしまいました。しかし友達のKくんは…いう内容で、読者からは「目がジワッとしました」「私も推します！」などの声が上がっています。

「ちゃんと見ている子がいる」と思えた出来事

CHIHIROさんは、インスタグラムとブログ「男子（だんご）三兄弟」でエッセー漫画などを発表しています。CHIHIROさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

CHIHIROさん「とても心に残った出来事だったので、漫画にしようと思いました」

Q.息子さんとKくんは、ずっと仲良しなのですか。

CHIHIROさん「日によってけんかしたり、仲良しだったり…。先生からは、『よく遊んでいる』と聞いています」

Q.Kくんの言葉を聞いて、どう思いましたか。

CHIHIROさん「一緒にバカにするわけではなく、ちゃんと周りを見ているんだなあ、と温かい気持ちになりました」

Q.Kくんは、ちひろさんが「推していること」を知っていますか。

CHIHIROさん「Kくんの弟に、『私の推しはあなたのお兄ちゃん！』と伝えたことはありますが、本人が知っているのかは分かりません（笑）」

Q.Kくんのママとは、その後も交流していますか。

CHIHIROさん「会ったらあいさつや軽く会話をする程度ですが、いつか一緒に飲めたらいいなーと思っています」

Q.この作品にどのようなコメントが寄せられましたか。

CHIHIROさん「『私もKくんを推します！』というコメントをいただきました。ぜひぜひ、一緒に推しましょう！」