ディズニークラシックキャラクターの「リボン巾着」！ローソン「Disney go out コレクション」第6弾
ローソンから、限定オリジナルグッズ『Disney go out collection』の第6弾が登場！
今回は、時代を超えて愛される「ディズニークラシックキャラクター」をテーマにした、大人かわいいリボン巾着がラインナップされます。
2026年2月17日（火）より、ローソン店舗のコミック棚にて順次発売開始です。
ローソン「Disney go out コレクション」第6弾 ディズニークラシックキャラクター「リボン巾着」
発売日：2026年2月17日（火）より順次
※北海道・九州・中国地域・愛媛県・田子町店(青森県)は2月18日(水)発売
※江津敬川店(島根県)・内子五十崎インター店(愛媛県)は2月19日(木)発売
価格：990円（税込）
販売店舗：全国のローソン店舗（一部店舗を除く）のコミック棚
サイズ：（約）H120×W90mm
種類：全7種（ランダム）
『Disney go out collection』第6弾は、ふんわりとしたサテン調の生地に、カラフルな切り替えとリボンがアクセントになった巾着。
リップやイヤホン、アクセサリーなどの小物をまとめるのにぴったりなサイズ感です。
デザインは全7種類。
どれが出るかお楽しみのブラインドパッケージ（ランダム封入）での販売となります。
アリス（ふしぎの国のアリス）
やわらかなクリーム色のボディに爽やかなブルーの切り替えが美しいポーチ。
表面には美しい花々に囲まれたアートをデザインしています。
裏面には物語の鍵となる「ALICE IN WONDERLAND」のロゴや「白うさぎ」のシルエットが描かれています。
101匹わんちゃん
シックなカラーにクリーム色の切り替えを合わせ、ピンクのリボンで甘さをプラスした大人っぽい配色。
表面には「Perdita & Pongo」の文字と、額縁額縁風のクラシカルなデザイン。
裏面にはやんちゃな子犬のシルエットが描かれています。
マリー（おしゃれキャット）
パリの街並みとエッフェル塔を背景に、「マリー」、「トゥルーズ」、「ベルリオーズ」の3兄弟が並んだデザイン。
ピンクと水色のパステルカラーの組み合わせに、「Bonjour（ボンジュール）」のロゴがフレンチ気分を盛り上げます。
裏面には3匹が仲良く遊んでいるシルエットになっています。
ダンボ
サーカスをイメージさせる赤の切り替えとシルバーのリボンが映えるデザイン。
表面には楽しそうに空を飛ぶ「ダンボ」のアートと、「THE FLYING ELEPHANT」の文字。
裏面には空飛ぶダンボの赤いシルエットとともに、「LET’S FLY（飛び立とう）」というポジティブなメッセージが描かれています。
ピーター・パン
グリーンを基調に、イエロー系のリボンを合わせた爽やかなカラーリング。
表面には「ピーター・パン」、「ティンカー・ベル」、「フック船長」に加え、「ミスター・スミー」の姿も描かれています。
裏面には「ティンカー・ベル」のシルエットと、作品を象徴する「NEVER GROW UP（大人にならないで）」のメッセージがデザインされています。
ピノキオ
クラシカルなカラーリングの巾着。
表面には「ピノキオ」と「ジミニー・クリケット」が描かれています。
裏面には鼻が伸びてしまった印象的なシーンのシルエットをデザイン。
ライオン・キング
優しいベージュピンクのボディに落ち着いたブラウンのカラーをあわせた巾着。
表面には陽気な「ティモン」と「プンバァ」も登場！
裏面には「シンバ」のシルエットと「HAKUNA MATATA（ハクナ・マタタ）」の言葉が添えられています。
どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみ。
自分用にはもちろん、お友達へのちょっとしたギフトにもおすすめのアイテムです。
ローソン限定『Disney go out collection』第6弾「ディズニークラシックキャラクター」リボン巾着は、2026年2月17日（火）より発売です。
※天候不良や予期せぬ事象により、発売日が遅れることがございます。ご了承ください。
※店舗により販売開始日時が前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※一部店舗でのお取り扱いです。
※数量限定につき、なくなり次第販売終了となります。
※お取り扱い店舗についての、店舗へのお問い合わせはお控えください。
