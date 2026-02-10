ローソンから、限定オリジナルグッズ『Disney go out collection』の第6弾が登場！

今回は、時代を超えて愛される「ディズニークラシックキャラクター」をテーマにした、大人かわいいリボン巾着がラインナップされます。

2026年2月17日（火）より、ローソン店舗のコミック棚にて順次発売開始です。

ローソン「Disney go out コレクション」第6弾 ディズニークラシックキャラクター「リボン巾着」

発売日：2026年2月17日（火）より順次

※北海道・九州・中国地域・愛媛県・田子町店(青森県)は2月18日(水)発売

※江津敬川店(島根県)・内子五十崎インター店(愛媛県)は2月19日(木)発売

価格：990円（税込）

販売店舗：全国のローソン店舗（一部店舗を除く）のコミック棚

サイズ：（約）H120×W90mm

種類：全7種（ランダム）

『Disney go out collection』第6弾は、ふんわりとしたサテン調の生地に、カラフルな切り替えとリボンがアクセントになった巾着。

リップやイヤホン、アクセサリーなどの小物をまとめるのにぴったりなサイズ感です。

デザインは全7種類。

どれが出るかお楽しみのブラインドパッケージ（ランダム封入）での販売となります。

アリス（ふしぎの国のアリス）

やわらかなクリーム色のボディに爽やかなブルーの切り替えが美しいポーチ。

表面には美しい花々に囲まれたアートをデザインしています。

裏面には物語の鍵となる「ALICE IN WONDERLAND」のロゴや「白うさぎ」のシルエットが描かれています。

101匹わんちゃん

シックなカラーにクリーム色の切り替えを合わせ、ピンクのリボンで甘さをプラスした大人っぽい配色。

表面には「Perdita & Pongo」の文字と、額縁額縁風のクラシカルなデザイン。

裏面にはやんちゃな子犬のシルエットが描かれています。

マリー（おしゃれキャット）

パリの街並みとエッフェル塔を背景に、「マリー」、「トゥルーズ」、「ベルリオーズ」の3兄弟が並んだデザイン。

ピンクと水色のパステルカラーの組み合わせに、「Bonjour（ボンジュール）」のロゴがフレンチ気分を盛り上げます。

裏面には3匹が仲良く遊んでいるシルエットになっています。

ダンボ

サーカスをイメージさせる赤の切り替えとシルバーのリボンが映えるデザイン。

表面には楽しそうに空を飛ぶ「ダンボ」のアートと、「THE FLYING ELEPHANT」の文字。

裏面には空飛ぶダンボの赤いシルエットとともに、「LET’S FLY（飛び立とう）」というポジティブなメッセージが描かれています。

ピーター・パン

グリーンを基調に、イエロー系のリボンを合わせた爽やかなカラーリング。

表面には「ピーター・パン」、「ティンカー・ベル」、「フック船長」に加え、「ミスター・スミー」の姿も描かれています。

裏面には「ティンカー・ベル」のシルエットと、作品を象徴する「NEVER GROW UP（大人にならないで）」のメッセージがデザインされています。

ピノキオ

クラシカルなカラーリングの巾着。

表面には「ピノキオ」と「ジミニー・クリケット」が描かれています。

裏面には鼻が伸びてしまった印象的なシーンのシルエットをデザイン。

ライオン・キング

優しいベージュピンクのボディに落ち着いたブラウンのカラーをあわせた巾着。

表面には陽気な「ティモン」と「プンバァ」も登場！

裏面には「シンバ」のシルエットと「HAKUNA MATATA（ハクナ・マタタ）」の言葉が添えられています。

どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみ。

自分用にはもちろん、お友達へのちょっとしたギフトにもおすすめのアイテムです。

ローソン限定『Disney go out collection』第6弾「ディズニークラシックキャラクター」リボン巾着は、2026年2月17日（火）より発売です。

※天候不良や予期せぬ事象により、発売日が遅れることがございます。ご了承ください。

※店舗により販売開始日時が前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※一部店舗でのお取り扱いです。

※数量限定につき、なくなり次第販売終了となります。

※お取り扱い店舗についての、店舗へのお問い合わせはお控えください。

