カプセルトイでありながら本格的すぎると話題を集めている「手のひらネットワーク機器」シリーズから、第4弾が登場します。2026年6月中旬より、全国のカプセルトイ自販機コーナーで順次発売され、価格は1回500円（税込）です。

発売元は株式会社ターリン・インターナショナルで、企画・総合監修はエーピーコミュニケーションズが担当しています。

「手のひらネットワーク機器」は、ITインフラ機器メーカー監修のもと、サーバーやネットワーク機器、ラック周辺の小物までを精巧にミニチュア化したシリーズ。2023年の第1弾発売以降、毎年新作が登場し、累計出荷数は50万個以上に達しました。

今回の第4弾では、セイコーソリューションズ、Zabbix Japan、レノボ、XENOptics×センコーアドバンスの4メーカーが監修した4製品が登場。

ミニチュア同士はLANケーブルで接続でき、組み立て式サーバーラックには冷却ファンやケーブルホルダー、PDU（電源タップ）、棚板なども装着可能となっています。

シリーズ既存商品や「手のひらPC＆サプライ」「手のひらWi-Fiルーター」との接続にも対応し、2024年10月発売の専用ラック「日東工業サーバーラック FSシリーズ」に搭載できる点も特徴です。

ラインナップは、レノボの高性能ストレージ「ThinkSystem DM3200F」、セイコーソリューションズの多機能コンソールサーバー「SmartCS NS-2260」、XENOpticsとセンコーアドバンスによるスマート光スイッチ「XSOS-576DLC」、Zabbix 7.0 LTS搭載の監視アプライアンス「Zabbix Enterprise Appliance ZS-7700」となっています。

また、過去弾のリニューアル販売も決定。「手のひらネットワーク機器3」はLANケーブルを黄色に変更した「手のひらネットワーク機器3.1」として2026年2月上旬に再登場し、第1弾もLANケーブルを緑色に変更し「手のひらネットワーク機器1.3」として2026年4月に発売予定となっています。

