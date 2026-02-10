ヘンクはなぜ低迷していた？ 伊東純也に訊くと思わぬ返答。先発復帰後チームは無敗。風格漂う32歳「自分はまだ落ちてはない」【現地発】
日本代表の快速アタッカー、伊東純也（ヘンク）は、２月８日のアンデルレヒト戦（２−０）で“３シャドー”の一枚に入った。右から伊東、コンスタンティノス・カレツァス、ダーン・ヘイマンスと並ぶ布陣だ。
18歳のホープ、カレツァスが小回りの効くテクニックを、ヘイマンスが馬力のあるところを見せた一方、伊東はその快速を活かしきれず、64分にベンチに下がった。
「いつもとポジションが違って、“10番”気味でやってたんですけれど、あんまりうまくいかなかった。個人的にもあんまり良くなかったのでしょうがない。終盤、フレッシュな選手を入れたかったんじゃないかなと思います」
10番が３人並ぶことから「スリー・テン」と呼ばれる布陣。そこで伊東は持ち味を出し切れなかったが、それでもニッキー・ハイエン監督が伊東を10番で試したくなるのも分かる気がする。“稲妻ジュンヤ”は今、視野が広がり、ボールを持った時の落ち着きと判断が良く、円熟期を迎えているのだ。
前節、左ウインガーで出場したデンダー戦（２−１）の開始３分、伊東は左サイドライン際からストライカーのアーロン・ビブーにくさびを入れて、そのままゴール正面へ。カレツァスからのスルーパスを伊東がアウトフロントで流し、ヘイマンスの先制ゴールをアシストした。
前線のカルテットがワンタッチパスで崩し、ワンタッチシュートで仕留める、至高の得点シーンを「自分で打とうと思ったんですが、ディフェンダーがいた。中に味方が見えていたのでチョンと出すだけでした」と振り返った伊東。その“チョンと出すだけだった”というラストパスは、お膳立てという言葉がふさわしい、柔らかなものだった。
デンダー戦から１週間後のアンデルレヒト戦。ハイエン監督は伊東を「スリー・テンの右」に抜擢した。しかし、試合後の伊東は「正直、やり辛かった」と感想を漏らした。
昨年10月の日本対ブラジル（３−２）、森保一監督は後半途中から伊東をシャドーのポジションで起用。伊東は見事にその役割を全うした。
「あれは２枚だから良いんですけれど...」。そう伊東は語る。日本の「ツー・シャドー」とヘンクの「スリー・テン」は似ていて非なるものなのか？
「２枚だとサイドに流れることができるので」
「スリー・テン」での伊東の窮屈さは、そこだった。アンデルレヒト戦で伊東は右サイドで相手DFと１対１に挑み、時おりダミーで中に視線を送りながら縦突破を図り、意図してスローインを奪った。
このドリブルにはスピードに加え、貫禄のようなものも感じられたが、アンデルレヒト戦の伊東がサイドライン際を疾走したのは、この１回だけだったはずだ。
「前回のデンダー戦は、左でワイドに張る係だった。ワイドに張る係だったら、右でも左でも良さを出しやすい。今日みたいに中だと正直、ちょっとやり辛い――」
アンデルレヒトに完勝したことで、ヘンクは勝点32となり、11位から一気に８位にジャンプアップ。プレーオフ１圏内の６位ヘント（勝点33）との差はわずか１。アンデルレヒト（勝点36）とは４差と、４位の背中も見えてきた。
しかもアンデルレヒト戦のヘンクは内容も一方的だった。伊東に「特に前半はワンサイドゲーム。試合を見ながら『なぜこのチームが11位に沈んでいたのだろう』と思いました」と訊くと、思わぬ答えが返ってきた。
「俺が怪我して、いなかったんで。俺がスタメンになってから負けてないんですよ」
10月後半から約２か月戦列を離れた伊東は、12月末に復帰。先発に返り咲いたのは１月22日のELのユトレヒト戦（２−０）から。その後、ヘンクはベルギーリーグで２勝１分け、ELで２連勝と、調子が上向いている。
――なるほど、それだ！
「（笑）。それも多少はあるとは思いますけれど。あとは、もともとポゼッションはできてたので、最後のゴールのところだったり、相手にワンチャンス、決められるとか、セットプレーとかで負けていたところがあった。そういうことがなくなって、しっかり点を取れば（ヘンクは）勝てるチーム。だから、こういう（アンデルレヒト戦のような）試合になると思います」
――今の伊東選手には円熟味を感じます、と声をかけた。
「32歳でまだまだやれている選手もいっぱいいますし、そこは頑張りたい。自分はまだ落ちてはないと思いますし。だけど、ちょっとコンディションが悪かったりすると『落ちてる』と言われるので、毎試合、頑張りたい」
３月９日に33歳の誕生日を迎える伊東は「今年はワールドカップで結果を残すこと。そしてヘンクではプレーオフ１にしっかり入って、“いつもいる位置”までいかないといけな」と2026年の抱負を語った。
取材・文●中田 徹
