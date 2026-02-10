¡ÚÄ¶ÂçÂ»¡Û¡Ö¥¤¥Ç¥³¤Îæ«¡×¤ËÃí°Õ¡ª ²ÈÂ²¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥ë¡¼¥ë
¡ÚÄ¶ÂçÂ»¡Û¡ÖiDeCo¤Îæ«¡×¤ËÃí°Õ¡ª ²ÈÂ²¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¡©
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¸å¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¼êÂ³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢²áÎÁ¡Ê¹ÔÀ¯È³¡Ë¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¡£ÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¸½¾ì¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºÇ¿·¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡Ö¼êÂ³ÂçÁ´¡×¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖiDeCo¤Îæ«¡×¤ËÃí°Õ¡ª ²ÈÂ²¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥ë¡¼¥ë
¡¡ËÜÆü¤Ï¡ÖÁêÂ³¤ÈiDeCo¡Ê¥¤¥Ç¥³¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡iDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°äÂ²¤¬¡Ö»àË´°ì»þ¶â¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»àË´°ì»þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°äÂ²¤Ï¡¢¡¼õ¼è¿Í¤È¤·¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ô¡¢¢ÇÛ¶ö¼Ô¡Ê»ö¼Â¾åº§°ù´Ø·¸¤ÈÆ±ÍÍ¤Î»ö¾ð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼Ô¡ÒÆâ±ï´Ø·¸¡Ó¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢£»Ò¡¢ÉãÊì¡¢Â¹¡¢ÁÄÉãÊì¤ª¤è¤Ó·»Äï»ÐËå¤Î¤¦¤Á¡¢»àË´¤·¤¿¼Ô¤Î¼ýÆþ¤Ë¤è¤êÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ô¡¢¤¤½¤ì°Ê³°¤Î¼Ô¤Ç¡¢»àË´¤·¤¿¼Ô¤Î¼ýÆþ¤Ë¤è¤êÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ô¡¢¥À¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ê1¡Ë»Ò¡¢¡Ê2¡ËÉãÊì¡¢¡Ê3¡ËÂ¹¡¢¡Ê4¡ËÁÄÉãÊì¤ª¤è¤Ó·»Äï»ÐËå¤Î½çÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¼õ¼è¿Í¤Î»ØÄê¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
iDeCo¤Îæ«¡ª 5Ç¯°ÊÆâ¤Ë¼êÂ³¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¹ñ¸Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¡»àË´°ì»þ¶â¤Ï¡¢»àË´¤·¤Æ¤«¤é5Ç¯°ÊÆâ¤ËÀÁµá¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¹ñ¸Ë¤Ëµ¢Â°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»àË´°ì»þ¶â¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¡×¤È¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»àË´Âà¿¦¶â¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¡ß500Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÏÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¶Ð¤áÀè¤«¤é»àË´Âà¿¦¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»àË´Âà¿¦¶â¤ÈiDeCo¤Î»àË´°ì»þ¶â¤ò¹ç»»¤·¤ÆÈó²ÝÀÇ¸ÂÅÙ³Û¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤«¤òÈ½Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¶â¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤È¡¢Âà¿¦¶â¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤Ï¡¢Î¾Êý»È¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡Ö¼êÂ³ÂçÁ´¡×¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤Î°ìÉôÈ´¿è¡¦²ÃÉ®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë