¶Ó¿¥·½¤¬¡Ö°ìËü¿Í¤Ë¤Ò¤È¤ê¡×¤Ê¤Î¤âÅöÁ³¡¡ÃÏ¸µ¥³¡¼¥Á¤¬´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿´ñÀ×¤Î´Ä¶
¶Ó¿¥·½¤È¤¤¤¦´ñÀ×¡ÚÂè13²ó¡Û
ÀÐ¸÷¹§¼¡¤Î»ëÅÀ¡Ê£±¡Ë
¢¡¾¾²¬½¤Â¤¤Î»ëÅÀ¡Ê£±¡Ë¡Á¡Ê£µ¡ËºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡ä¡ä
¢¡ºÙÌÚ½¨¼ù¤Î»ëÅÀ¡Ê£±¡Ë¡Á¡Ê£³¡ËºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡ä¡ä
¢¡ÆàÎÉ¤¯¤ë¤ß¤Î»ëÅÀ¡Ê£±¡Ë¡Á¡Ê£´¡ËºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡ä¡ä
¡Ö½ã¿è¤Ê¥Æ¥Ë¥¹¤ÎºÍÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢·½¤Ï°ìËü¿Í¤Ë¤Ò¤È¤ê¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢ËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¶Ó¿¥·½¤ÎÀ¸²È¤«¤é¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¡¢Ä»¼è¸©Ä»¼è»Ô¨¡¨¡¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï·½¾¯Ç¯¤â¶î¤±¤¿¥³¡¼¥È¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÐ¸÷¹§¼¡¤µ¤ó¤¬²û¤«¤·¤½¤¦¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
Æü¤ËÆü¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿10Âå¤Î¶Ó¿¥·½¡¡photo by KyodoNews
¡¡¸½ºß¤âÄ»¼è»Ô¤Î¡ÖÍ·¥Ý¡¼¥È¥Æ¥Ë¥¹¥¯¥é¥Ö¡×¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ëÀÐ¸÷¥³¡¼¥Á¤¬¡¢¡Ö°ìËü¿Í¤Ë¤Ò¤È¤ê¡×¤ÎºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤òÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï30Ç¯¶á¤¯Á°¡£Ãæ¹ñÃÏÊý¤Î12ºÐ°Ê²¼¤ÎÍË¾Áª¼ê¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡¢¹Åç³«ºÅ¤Î¹ç½É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÁª¼ê¤ò°úÎ¨¤·¤Æ¤½¤Î¹ç½É¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÐ¸÷»á¤Ï¡¢¾®ÊÁ¤Ç¿§Çò¤Ê¾¯Ç¯¤Î¡Ö¥³¡¼¥È¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ê¥Æ¥Ë¥¹¡×¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾¯Ç¯¤¬·«¤ê½Ð¤¹°ìÂÇ°ìÂÇ¤Ë¤Ï¡¢°Õ»Ö¤È°Õ¿Þ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡¢¤³¤ì¤À¤±ÂÎ³Êº¹¤¬¤¢¤ëÁê¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÀïË¡¤À¤è¤Ê¡×
¡¡¤½¤¦¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤ª¤Ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤Û¤É¤ËÍ½´ü¤»¤Ì¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥í¥Ö¤òÊü¤Ä¡£Í·¤Ó¿´¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Æ¥Ë¥¹¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¥Æ¥Ë¥¹¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡¡ÀÐ¸÷»á¤Ï»×¤ï¤º¡¢¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¤ÎÉã¿Æ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬ÀÐ¸÷»á¤È¡¢·½¤ÎÉã¿Æ¡¦À¶»Ö¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½ã¿è¤ËËÜ¿Í¤¬»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºÍÇ½¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢·½¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢·½¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤â°ìËü¿Í¤Ë¤Ò¤È¤ê¤¯¤é¤¤¤Î´¶À¤ä°Õ»Ö¤Î»ý¤Á¼ç¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢°ìËü¿Í¤Ë¤Ò¤È¤ê¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤é¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Å·Ê¸³ØÅª¤Ê¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡ÀÐ¸÷»á¤ÎÌÜ¤¬¤È¤é¤¨¤ë¡¢¡Ø¶Ó¿¥·½¤È¤¤¤¦´ñÀ×¡Ù¤ÎËÜ¼Á¡£¤½¤ì¤Ï²ÈÂ²¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿´Ä¶¤Ë¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡ÚÉã¡¦À¶»Ö¤Ïµæ¶Ë¤Î¾¡Éé»Õ¡Û
¡¡¹Åç¤Î¹ç½É¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢ÀÐ¸÷»á¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¨¤Ð·½¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ä¤¤¢¤¤¡¢±óÀ¬¤Ë¤â¤È¤â¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤Î¶Ó¿¥Å¡¤Ë¤â»þ¤ª¤ê¾·¤«¤ì¡¢¿©»ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇñ¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ò²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ó¿¥²È¤Î¿Í¡¹¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ä¤±¡¢ÀÐ¸÷»á¤Ï¡¢¤Ê¤¼·½¤¬¤«¤¯¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Æ¥Ë¥¹¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤Î¤«¡¢Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö·½¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡¢´ñºÍ¤¬¹¥¤¡£¼ã¤¤º¢¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë·¹ÅÝ¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø·½¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤â¡¢³¤³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¶»Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØÀèÆþ´Ñ¤ä¾ï¼±¤ò»ý¤Á¤¹¤®¤ë¤È¡¢²ÄÇ½À¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¼±¤òµ¿¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿Í¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤«¤éÊª¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£Àè¸«¤ÎÌÀ¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢·ø¼Â¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¿Í¤Ë¤Ïº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢¡Ø¤³¤³¤Ç¹Ô¤¯¡Ù¤È¸«Äê¤á¤¿»þ¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤Ï¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¶»Ö¤µ¤ó¤¬¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØÊâ¡Ù¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾´ý¤ËÓÈ¤¨¤Æ¡¢Í×¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¿¡¼¥ó¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢²¿¤«¼ê¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¸ú¤¯¤«¡¢¸ú¤«¤Ê¤¤¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Á¤é¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤â¹Í¤¨¤ë¤·¡¢¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤ì¤ò¡ØÊâ¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤¢¤¿¤ê¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤·¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥Æ¥Ë¥¹°Ê³°¤Ë¤â¥´¥ë¥Õ¤Ë¾´ý¡¢Ëã¿ý¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥²¡¼¥à¤ò¤¿¤·¤Ê¤àÀ¶»Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢µæ¶Ë¤Î¾¡Éé»Õ¡£Æ±»þ¤ËËÂ¤°¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÀÐ¸÷»á¤¤¤ï¤¯¡Ö¤¹¤´¤¯Ê¸³ØÅª¡×¡£¹çÍýÀ¤È¾ð½ïÀ¡£²¤ÊÆÅª¤«¤ÄÆüËÜÅª¤Ç¡¢ÅÔ²ñÅª¤«¤ÄÃÏÊýÅª¨¡¨¡¡£ÁêÈ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤ò¡¢ÆÈ¼«¤Î´¶À¤ÇÍ»¹ç¤·ÆâÊñ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¶Ó¿¥À¶»Ö¤µ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÚÊì¡¦·ÃÍý¤Ï¤¹¤´¤¯²û¤¬¿¼¤¤¿Í¡Û
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î·ÃÍý¤µ¤ó¤â¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤Êý¤Ç¤Í¡×¤È¡¢Í¥¤·¤¯Áê¹¥¤òÊø¤·¤ÆÀÐ¸÷»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö·ÃÍý¤µ¤ó¤â¡¢ËÍ¤¬¤Þ¤ÀÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤í¤«¤é¡¢¾¾¹¾¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â²È¤ËÇñ¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ß¤¿¤¤¤ËÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ò²È¤Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Ï¾¯¤·Äñ¹³¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢·ÃÍý¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Á´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯²û¡Ê¤Õ¤È¤³¤í¡Ë¤¬¿¼¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢·ÃÍý¤µ¤ó¤Ï¡£¿Í¤¬´î¤Ö¤³¤È¤ò¥Ý¥ó¤ÈÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¥ë¥ó¥ë¡¼¥ó¢ö¡Ù¤È¤¤¤¦´é¤Ë¤Ê¤ë¡£·½¤Î¡Ø¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡Ù¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ãã¿§¤Î¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤ÎÆó³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ï¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤ä´ÑÍÕ¿¢Êª¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤É¤³¤«²¤ÊÆ¤Î²È¤ò»×¤ï¤»¤ë¤½¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ¸÷»á¤éÍèµÒ¤¿¤Á¤â¤·¤Ð¤·¤ÐË¬¤ì¡¢ïèÃ£¡Ê¤«¤Ã¤¿¤Ä¡Ë¤Ë°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¶Ó¿¥·½¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤â¡¢ÀÐ¸÷»á¤Ï¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¡¢·½¤Ï¡Ø´Ä¶¤ÎÅ·ºÍ¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë°ìÈÖ¤Ë»×¤¦¤Î¤Ï¡¢»Ð¤ÎÎèÆà¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÎèÆà¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·½¤¬¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ÜÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÏÎèÆà¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬ÂÎ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤äµå¤Î¶¯¤µ¤Ç·½¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢Â¤ÎÂ®¤µ¤ä¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¤Ç¤Ï·½¤¬¾å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¸åº¸±¦¤Ë¿¶¤Ã¤ÆÆ°¤«¤¹¤È¡¢ÎèÆà¤Á¤ã¤ó¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁê¼ê¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤ä»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤è¤êÇ¯¾å¤äÂÎ¤¬Âç¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·½¤¬Áê¼ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ý¥ó¤Ã¤È°Õ³°À¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ËÂÇ¤Ä´¶³Ð¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú»Ð¡¦ÎèÆà¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤ÎÏÓÁ°¡Û
¡¡4ºÐÇ¯¾å¤ÎÎèÆà¡Ê¤ì¤¤¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤â¡¢Á´¹ñ¾®³ØÀ¸Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÏÓÁ°¡£²Ã¤¨¤Æ¿å±Ë¤Ê¤É¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¸ª¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀÐ¸÷»á¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÍÄ¤¤»ÐÄï¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Ã¥·¥åÎý½¬¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢¾¡¤Á¸Ø¤ë»Ð¤È¡¢¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤ëÄï¤Î¿Þ¡£
¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢¼å¤¤¤Ê¡×
¡¡»Ð¤¬¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢Äï¤Ï¥à¥¤Ë¤Ê¤ê¡¢É¬»à¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸÷»á¤ÈÀ¶»Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢²ñ¤¦¤È¤è¤¯¥Æ¥Ë¥¹ÃÌµÁ¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¼Ò²ñ¾ðÀª¤ä²»³Ú¤Ê¤É¼ï¡¹¤ÎÏÃÂê¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÎ¾¼Ô¤Î´¶À¤ä¿ÍÀ¸´Ñ¤Ë»÷¤¿¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£ÆÃ¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤¬¶¦Í¤·¤¿Å¯³Ø¤¬¡¢ÊÕ¶¤Ç¤³¤½ÇÝ¤¦ÆÈÁÏÅª¤ÊÉð´ï¤ò·È¤¨¡¢Ãæ±û¤ËÄ©¤àÄË²÷¤µ¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢ËÍ¤Î»ýÏÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬......¡×¤È¡¢ÀÐ¸÷»á¤¬¤È¤¯¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¤Î¥Æ¥Ë¥¹³¦¤ÎÀªÎÏ¿ÞÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ»¼è¤È¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Ä»¼è¤«¤éÆüËÜ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ëÊýË¡¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¡¡°ÛÃ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¦Æ»¤äÀµÅýÇÉ¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡£¤½¤ì¤¬¡¢ËÍ¤¬Ä»¼è¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤òÀ¶»Ö¤µ¤ó¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡¢¤è¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÏÃÂê¤ÇÂç¿Í¤¿¤Á¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¾ì¤Ë¡¢¶Ó¿¥²È¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µï¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ñÏÃ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÀÐ¸÷»á¤Ï»þ¤ª¤ê¡ÖÀ¶»Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢·½¤¿¤Á¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿äÂ¬¤¬³Î¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·½¤¬13ºÐ¤Î»þ¡£À¹ÅÄÀµÌÀ¥Æ¥Ë¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¾©³ØÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà¤ÎIMG¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ø¤ÎÎ¹Î©¤Á¤¬¶á¤Å¤¤¤¿Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·½¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯¡¢¿ôÆüÁ°¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£À¶»Ö¤µ¤ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¾¾¹¾¾ë¤ÎËÙÀî¤ò½ä¤ëÍ·Í÷Á¥¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡·ÃÍý¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£ÎèÆà¤Á¤ã¤ó¤âÂç³Ø¤Î¼õ¸³ÊÙ¶¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Á¥¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ï·½¤ÈËÍ¤ÈÀ¶»Ö¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Í·Í÷Á¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢À¶»Ö¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÈËÍ¤ËÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÀèÁÄ¤Ï¶Ó¿¥Éô¡Ê¤Ë¤·¤´¤ê¤Ù¡Ë¤ÎÅÏÍè¿Í¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ä¡¢¾¾¹¾»Ô¤ÎÎò»Ë¤È¤«¤ò¡×
¡¡¹ñ¤È¤Ï²¿¤«¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤È¤Ï²¿¤«¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¨¡¨¡¡£
¡¡Î®¤ì¤ë¾ë²¼Ä®¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ëÄ¡¹¡Ê¤È¤Ä¤È¤Ä¡Ë¤ÈËÂ¤¬¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÐ¸÷»á¤Ï»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ¶»Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤ÏËÍ¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·½¤Ë¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¢¡ÀÐ¸÷¹§¼¡¤Î»ëÅÀ¡Ê£²¡Ë¡ä¡äÃÏ¸µ¥³¡¼¥Á¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤È´¶ÌÃ¡ÖËÍ¤¬¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×