¥¹¥Î¥ÜÂ¼À¥¤Ø¡¢Æ¼¤Î´Ú¹ñ½÷»Ò¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿ÍýÍ³¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡Ä¡×¡¡É½¾´Âæ¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿Í§¾ðÉñÂæÎ¢
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢21ºÐ¡¦Â¼À¥¿´³ñ¡Ê¤³¤³¤â¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¥¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Æ¼¥á¥À¥ë¤Î18ºÐ¡¢¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤â¡¢Â¼À¥¤òÆüËÜ¸ì¤Ç¾Î¤¨¤ë°Õ³°¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡£¤½¤ÎÎ¢Â¦¤ò´Ú¹ñ»æ¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼À¥¤Ï1ËÜÌÜ¤Ë¡¢Âçµ»¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ËÀ®¸ù¡£89.75ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤È¡¢2ËÜÌÜ¤Ï72.00ÅÀ¤Ç¹ç·×161.75ÅÀ¡£171.00ÅÀ¤Î¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë3ËÜÌÜ¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ò´°àú¤Ë¥á¡¼¥¯¡£89.25ÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¤Ï3ËÜÌÜ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ò¤·µã¤¤ÎÂ¼À¥¤È¥Ï¥°¤·¤¿¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¤ÈÂ¼À¥¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ»æ¡ÖÄ«Á¯ÆüÊó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¤ÏÂ¼À¥¤È¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥¾¥¤¡¦¥µ¥É¥Õ¥¹¥¡á¥·¥Î¥Ã¥È¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡¢¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¥¾¥¤¡¢¡ÊÂ¼À¥¡Ë¥³¥³¥â¤òµó¤²¤ë¤Û¤É2¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤ËÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¾Î¤¨¤¿ÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
