´Ú¹ñ18ºÐ½÷»Ò¡¢¶â¥á¥À¥ëÂ¼À¥¿´³ñ¤ËÁ÷¤Ã¤¿°ì¸À¤¬¾×·âÅª¡¡¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¸ì¤¬¡Ä¡×Í§¾ð¤Î1¥³¥Þ
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡¢É½¾´Âæ¤ÇÆüËÜ¸ìÈô¤Ó¸ò¤¦
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢21ºÐ¡¦Â¼À¥¿´³ñ¡Ê¤³¤³¤â¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Æ¼¥á¥À¥ë¤Î18ºÐ¡¢¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤âÆüËÜ¸ì¤Ç¾Î¤¨¤ë°Õ³°¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼À¥¤Ï1ËÜÌÜ¤Ë¡¢Âçµ»¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ËÀ®¸ù¡£89.75ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤È¡¢2ËÜÌÜ¤Ï72.00ÅÀ¤Ç¹ç·×161.75ÅÀ¡£171.00ÅÀ¤Î¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë3ËÜÌÜ¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ò´°àú¤Ë¥á¡¼¥¯¡£89.25ÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¤Ï3ËÜÌÜ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ò¤·µã¤¤ÎÂ¼À¥¤È¥Ï¥°¤·¤¿¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¤ÈÂ¼À¥¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£Àï¤¤½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ÎÍ§¾ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏX¾å¤Ë»¿¼¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¬¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂ¼À¥Áª¼ê¤Î»ö»¾¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Í¡×
¡Ö¹ñ¤ò±Û¤¨¤Æ¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È´Ñ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â´ò¤·¤¤¤è¤Í¡×
¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥¹¥ó¥¦¥ó¤µ¤ó¤ÈÂ¼À¥¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê¤ª¸ß¤¤¤Î´é¸«¤Æ¥Ë¥³¥Ã¤È¤·¤Æ¤¿¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡Ö´Ú¹ñ¥æ¥¹¥ó¥¦¥ó¤¬¥Ö¥Ã»É¤µ¤Ã¤¿¤Ê¥«¥Ã¥³¤¹²á¤®¤¿¤Ê¡×
¡ÖÂ¼À¥Áª¼ê¤È´Ú¹ñÁª¼ê¤¬¤ä¤Ð¤¤¤Í¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç²ñÏÃ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¤Ê¤¢¡×
¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÁª¼ê¤È¥ä¥Ð¤¤¡ª¤Ã¤Æ¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ÎÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÂ¼À¥¿´³ñ¶â¥á¥À¥ë¤âÀ¨¤¤¤¬ÆüËÜ¸ì¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦ÉÔ»×µÄ¡×
¡ÖÂ¼À¥Áª¼ê¡¢´Ú¹ñ¤ÎÁª¼ê¤È·òÆ®¤ò»¾¤¨¹ç¤¦¡£¤³¤ì¤¾¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡ª¡×
¡¡Â¾¤Î¶¥µ»¼Ô¤¿¤Á¤È¤â·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤¢¤Ã¤¿Â¼À¥¡£¡ÖÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¤È¤¤â½Å¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¶â¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤Ã¤¿½Å¤ß¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Á´Éô¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê½Å¤ß¡£ËÜÅö¤Ë½Å¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë