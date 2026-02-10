¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÆüËÜ´Þ¤à¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¹¥±¡¼¥È·¤¤¬¿Ï¤³¤Ü¤ì¡ÖÉ½¾´Âæ¤¬¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡×ÆüËÜÏ¢ÌÁ¤¬¹³µÄ
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ(Âç²ñ3ÆüÌÜ/¸½ÃÏ8Æü)
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜ¤¬2°Ì¤È¤Ê¤ê¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£É½¾´¼°¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿É½¾´Âæ¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥¹¥±¡¼¥È·¤¤Î¥¨¥Ã¥¸¤Î¿Ï¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤ÎÃÝÆâ¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤¬¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÝÆâ¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÉ½¾´¼°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢É½¾´Âæ¤Î¾åÌÌ¤¬¥é¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¥Ö¥ì¡¼¥É¤òÊÝ¸î¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÀÐ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¥¶¥é¥¶¥é¤È¤·¤¿¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢É½¾´Âæ¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿³Æ¹ñÁª¼ê¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬¿Ï¤³¤Ü¤ì¤¹¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤¿ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Ï¡¢ISU¡Ê¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡Ë¤ËÊó¹ð¤·¡¢JOC¡ÊÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ë¹³µÄ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿Ï¤³¤Ü¤ì¤·¤¿¥Ö¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉ½¾´¼°ÍâÆü¤Î¸áÁ°¡¢ÀìÌç¤Î¹©Ë¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ê¥Ú¥¢¡Ê¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¡Ë¤ò¹Ô¤¦ÂÐ±þ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£