°ËÆ£º»è½¡¢»Ë¾å½é¤ÎÂ³Åê¤ÇÄ«¥É¥é¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤¬±Ç²è²½¡ÄÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÒNHK¤Î²û»ö¾ð¡Ó¤È¼ã¼ÔÀ¤Âå¤Ø¤Î»¤¤ê´ó¤ê
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Þ¤¿ÆÒ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁí³Û20Ëü±ß¤Î¡È¾¡ÉéÉþ¡É¤ÇÈà»á¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à°ËÆ£º»è½
¡¡´î¤Ó¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï°ËÆ£º»è½¡£2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤¬¡¢2027Ç¯¤Ë±Ç²è¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë»°Ê¥²Å»Ò¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤ò°ËÆ£¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º¤Æñ¤Ê»þÂå¤Ë¡È¤Ï¤Æ¡©¡É¤Èµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Æ»¤Ê¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯Êª¸ì¡£±Ç²è¤Ï´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢ÆÒ»Ò¤¬¡ÈºÇ¸å¤Î»ö·ï¡É¤ËÄ©¤à¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ï2024Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡Ö¡Ø¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯9·îÅÙ¤Î·î´Ö¾Þ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÂè51²óÊüÁ÷Ê¸²½´ð¶â¾Þ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¤Ç½é¤á¤ÆºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ÎÀ©ºî¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö3·î20Æü¤ËÅÚµï»Ö±ûÍü¤µ¤ó¤È¸ÍÄÍ½ãµ®¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ëÃ±È¯¥É¥é¥Þ¤Î¡Ø»³ÅÄ¹ìË¡Î§»öÌ³½ê¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÒ»Ò¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î2¿Í¤¬³«¤¤¤¿ÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
27Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ«¥É¥é±Ç²è²½¤Ç¡È»Ë¾å½é¡É
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿Ä«¥É¥é¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢
¡Ö1999Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¹¤º¤é¤ó¡Ù¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï1966Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¤ª¤Ï¤Ê¤Ï¤ó¡Ù¤ä¡¢1973Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ØÍõ¤è¤êÀÄ¤¯¡Ù¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤¬±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬¼Â¤Ë27Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âº£ºî¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÄ«¥É¥é±Ç²è¡É¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤ò¥É¥é¥Þ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÇÐÍ¥¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤ò°ËÆ£¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³Åê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆÒ»Ò¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡£¤³¤¦¤·¤¿²÷µó¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖºîÉÊ¼«ÂÎ¤Î¿Íµ¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢NHK¤Î¡È²û»ö¾ð¡É¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡Ö¸½ºß¡¢NHK¤Ç¤Ï¼õ¿®ÎÁ¤Î¼ýÆþ¤¬¸º¾¯¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢1·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ñÄ¹¤âÌÜ²¼¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î28Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡È¿·¤·¤¤IP¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë¤Î³«È¯¤Ê¤É¤Ë½¾Íè°Ê¾å¤Ë¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯1·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Éû²ñÄ¹¤Ï¡¢¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î±Ç²è²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈIPÍøÍÑ¡¢IPÅ¸³«¤Î°ì¤Ä¡É¤À¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢NHK¥É¥é¥Þ¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢
¡Ö2023Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø´ßÊÕÏªÈ¼ ¥ë¡¼¥ô¥ë¤Ø¹Ô¤¯¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÂç½°¤Ë¥¦¥±¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ê»ö·ï¤ò°·¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê°ÕµÁ¤¬ÍýÍ³¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ò¥Ã¥È¤¬Ë¾¤á¤½¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò±Ç²è²½
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡È¼ýÆþ¸º¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤«¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢
¡Ö2027Ç¯¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Î¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2026Ç¯5·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç»³²¼ÃÒµ×¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¤Ê¤É¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥Ò¥Ã¥È¤¬Ë¾¤á¤½¤¦¤ÊºîÉÊ¤Î±Ç²è²½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆÃ¤Ë¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¡ÈTÁØ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë13¡Á19ºÐÃË½÷¤Î»ëÄ°Î¨¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÄ«¥É¥é¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è´Û¤Ç±Ç²è¤ò¸«¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤â¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ºÇ¶á¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ª¤Î¤º¤È¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£NHK¤È¤·¤Æ¤Ï¿·¤¿¤Ê¼ýÆþ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ°ËÆ£¤µ¤ó¤¬¡ÈNHK¤òµß¤¦¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡°ËÆ£¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê»ö¾ð¤Ê¤É¡È¤Ï¤Æ¡©¡É¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¨¡¡£