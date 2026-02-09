仕事が楽しいあまり「寝る間を惜しんで働いた」という榎田あいさん（35）。3時間睡眠で走り続けた20代の彼女に突きつけられたのは、20キロの増量と医師からの「寿命が縮む」という宣告でした。「体が悲鳴を上げている」と気づいたとき、彼女が取り組んだのは「睡眠」という至極当たり前の休息。しかし生活習慣を根本から整えたことで、体型改善はもちろん、新たな夢にもつながっていきます。

【写真】「睡眠の効果がすごい」20キロ減に成功した榎田さんのBefore→After（全17枚）

2～3時間睡眠でがむしゃらに働いた結果

── 榎田さんは「頭蓋骨はがし」というオリジナルの頭皮マッサージを取り入れたヘッド整体施術「Dr.HEAD」のオーナーです。睡眠がとれないと悩む人に向けてサービスを提供しているとのことですが、以前は榎田さんご自身が不眠症を経験したと伺いました。当時の様子を教えてください。

榎田さん：2018年10月から大手不動産サイトを運営する企業に勤め始めました。同時にいつか独立したいとも思っていて。副業と勉強を兼ね、ビジネスセミナーのマーケティング会社でも働きました。当時は仕事が楽しくて、がむしゃらな毎日。朝9時半から19時までは会社員として勤務し、20時から早朝4時まで副業する生活でした。5時頃に就寝、2～3時間眠ったら起床して出社していました。

未経験ながら入社1年で店長に昇格したアパレル時代

── お話を聞くだけでハードな生活です…。体調は大丈夫だったのでしょうか？

榎田さん：自覚症状はまったくなかったのですが、体は悲鳴を上げていて。気づけば、寝ようとしてもまったく眠れなくなっていました。自律神経が乱れてずっとイライラしていたし、精神的にも不安定になり、1日の終わりには毎日、泣いていました。

そのころの写真を見ると、今とは別人。むくみや肌あれがひどく、目もうつろで不健康そのもの。周囲は心配していたかもしれません。でも、自分では不調にまったく気づきませんでした。ストレスから過食に走り、いつの間にか1日に5000キロカロリーも食べるように。一般女性が1日で摂取するカロリーの目安は1900～2100キロカロリー程度と言われるなか、大幅なカロリーオーバーです。当然、太っていきました。たった1年で体重は20キロ増え、70キロ台に。食事制限などをしてみたものの、少しやせてはリバウンドの繰り返しでした。

あるとき、高熱が出て1週間くらい熱が下がらなくなったんです。病院に行ったところ、血液検査を勧められました。これまで健康診断でもとくに異常がなかったので、軽い気持ちで受診。数日後、検査結果を聞きに行くと、先生から思いがけないひと言がありました。

「このままだと寿命が縮まる」の言葉にがく然

── どんなことを言われたのでしょうか？

榎田さん：「このままだと寿命が縮まるよ」と。血液中の酸素運搬能力を示すヘモグロビンの数値が、女性の基準値は12.0～16.0g/dLくらいのところ、私は7g/dLくらいしかなくて…。中程度から重度の貧血に該当し、今後、大きな病気になる可能性があると指摘されました。

それまで、自分は健康だと信じてずっと疑いませんでした。でも、めちゃくちゃな生活は、知らず知らずのうちに体をむしばんでいたんです。医師の宣告を受けて「このままではまずい」と気づきました。そこで自分の体と向き合おうと決めたんです。もともと凝り性で、気になることがあると徹底的に調べるタイプ。ネットやいろんな本に「健康のためにはまず睡眠が大事」と書かれていて、もしかしたら睡眠不足が原因かもしれないと気づいて。まずはきちんと眠ろうと決めました。

── 具体的にどんなことをしましたか？

榎田さん：あるとき、知り合いの紹介でヘッドマッサージを受けました。何度か受けているうちに、だんだんリラックスして眠れるようになってきました。

体調にも少しずつ変化が現れました。以前はいつもお腹が満たされず、ずっと食べていたのですが、自然と食欲が抑えられていったんです。睡眠不足だと、食欲を抑えるホルモン「レプチン」の分泌が減り、逆に食欲を増進させる「グレリン」が増加すると言われています。私の場合、しっかり眠ることでホルモンバランスが整い自然と過度な食欲が落ち着いたのかもしれません。

睡眠がとれると、気持ちも明るくなっていきました。「睡眠ってこんなに大事なんだ」と思い、意識してセルフケアにも取り組みました。ヘッドマッサージがきっかけで眠れるようになったので、時間があったら自分でも頭をほぐしていました。少しずつでも日常で身体の手入れをしていれば、より効果が期待できるかと思って。

するとこれまで以上に入眠がスムーズになり、睡眠の質も上がりました。以前はなかなか眠りにつけなかったし、熟睡できなかったのが、7～8時間ぐっすりと眠れるように。睡眠を整えたことで生活習慣がムリなく改善され、結果として20キロやせました。

睡眠改善で減量に成功した次なる夢は

── 20キロの減量とは。食事制限などはしなかったのでしょうか？

榎田さん：意識してご飯、野菜、タンパク質の栄養バランスが整った食事をとってはいました。でも、それが苦痛ではありませんでした。以前は好んでいた油っぽいものを食べたいとも思わなくなり、間食もしなくなりました。

運動はもともと好きだったので、フィジーク（フィットネス競技のひとつ。ボディビルは筋肉量を競うのに対し、フィジークはトータルバランスの美しさを競うもの）も始めました。まったくの初心者でしたが、始めてから10か月で大会にも出場したんです。

── フィジークを始めたきっかけは何だったのですか？

榎田さん：体重が増えていたときも、趣味としてジョギングはしていたんです。あるときハーフマラソンに挑戦したところ、ひざと腰を痛めてしまいました。もう少し体に負荷のない形で鍛えようと思ったのですが、目標がないまま、ばくぜんと新しいことを始めても結果が出なさそうだな…と。知人のトレーナーさんに「何か大会に出てみたいから、初心者でもできる種目を教えてほしい」と言ったところ、紹介されたのがフィジークでした。

取り組んでみると、鍛えるたびに体が変わっていくのがおもしろくて。せっかく続けるのなら、もっと目標を高く持とうと考えるように。一度始めたら、徹底的に打ち込みたい性格なんです。そこで、今年はプロを目指すことにしました。国内コンテストで好成績を収め、国際大会に出場してそこでも上位に入ると、プロカード（国際ボディビルフィットネス連盟が発行するプロ資格のこと）を獲得できます。

── 不眠症で苦しんでいたときからは想像もできないほど、イキイキとしていますね。

榎田さん：「眠れないと心身ともに不調となる」と身をもって知ったおかげで、睡眠の大切さを痛感しました。だんだん、他の人にも快眠してほしい、みんなに元気になってほしいと思うようになったんです。もともと私は、いつか起業したいと思っていました。そこで、2021年に眠活ヘッド整体「Dr.HEAD」を立ち上げました。

日本人は他の先進国に比べ、睡眠時間が少ないと言われています。きっと毎日のあわただしさに追われ、眠る時間を確保できない人が多いんだと思います。たくさんの人にヘッドマッサージを経験してもらい、ゆっくり眠る心地よさを知ってもらいたいです。健康に楽しく過ごせる人が増えることが、私の夢です。

取材・文：齋田多恵 写真：榎田あい