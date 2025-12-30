大衆薬品のトップ格企業:大正製薬がMBOで上場廃止となってから、1年半近くが経つ。60年余の上場企業の歴史に幕を下ろした時、複雑な思いにかられた。【こちらも】エーザイの原点は、創業者の英語力と時代への即応性長らくPBR1倍以下で推移。それを映し低株価が続いた。MBO価格も低かった。「一般投資家⇔少数株主を裏切る同族経営の蛮行」と捉えたからだ。見方は分かれるところだと思うが・・・とはいえ私の家の常備薬から、「