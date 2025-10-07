近年、不眠症状に悩んでいる人は増加傾向にあるといわれています。医療機関から処方された睡眠薬を飲んでいる人もいるのではないでしょうか。ところで、睡眠を促す薬として睡眠導入剤と睡眠改善薬がありますが、SNS上では「睡眠導入剤と睡眠改善薬の違いが分からない」という内容の声が上がっています。これらは何が違うのでしょうか。薬の効果の違いや薬の服用時の注意点などについて、薬剤師の真部眞澄さんに聞きました。睡