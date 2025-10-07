藪の中から「黒いもの」が突進してきた去年（2024年）11月、新潟県津南町の津田優希さん（仮名60代）がツキノワグマに襲われた。登山、沢登り、山スキーなどアウトドア派の津田さんが熊と遭遇したのは、山の中ではない。自宅から徒歩5分程度の、集落から少し離れた畑に囲まれた雑木林の中。正午頃キノコ採りに向かう途中、藪の中から「黒いもの」が突進してきた。「5〜6m先で仁王立ちになったとき、熊だと気づきました」キノコ採り