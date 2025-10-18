温泉が恋しくなる季節がきた。しかし睡眠コーチの角谷リョウさんは「温泉やサウナの利用の仕方によっては、かえって入る前より疲れてしまう現象が起こる」という。どういうメカニズムなのか――。※本稿は、角谷リョウ『仕事の質を高める休養力』（フォレスト出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kosmos111※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kosmos111■なぜ、サウナはスッキリするのに疲労が取れないの