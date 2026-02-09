『ズートピア2』物語の余韻がよみがえるフィルム風ステッカー配布へ【入プレ第7弾】
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』の勢いはまだまだ止まらず、2月8日時点で国内興行収入144億5067万円、国内動員数1060万2917人と記録を伸ばしている。
【動画】『ズートピア２』3D版4D上映スポット映像
この大ヒットを記念して、入場者プレゼント第7弾となる、ニック＆ジュディの“名バディ”をデザインしたフィルム風ステッカーの配布が決定。劇中の印象的なシーンを切り取ったコマが連なり、ふたりの距離が少しずつ近づいていく瞬間や、思わず胸がきゅっとなる表情まで、眺めているだけで物語の余韻がよみがえる仕上がり。さらに半分に切り分けて“大切な誰か”とシェアできる仕様になっている。今週末の14日より全国の劇場で数量限定配布となる。
本作は、警察官として再びバディを組んだウサギのジュディとキツネのニックが、夢の楽園ズートピア誕生の裏に隠された秘密へ迫る物語。笑いとスリル、胸を打つドラマが幅広い世代の支持を集め、公開直後から“超メガヒット”として劇場を席巻している。
ヒットの背景には、遊び心あふれる演出や背景に仕込まれた細かなギミックの数々がある。「一度では見切れない」「観るたびに発見がある」といった声が広がり、SNSでは“見つけたポイント”を共有する投稿が相次いでいる。さらに、鑑賞後に残る余韻の強さも話題となり、ジュディとニックの関係性をめぐって「観るたびに印象が変わる」など、リピート鑑賞を誘う大きな魅力となっている。
加えて、今月6日からは3D版4D（4DX・MX4D）上映もスタート。「観るというより体験」「ズートピアの世界に入り込める」といった声も上がり、通常上映を鑑賞済みの観客が“体感型上映”を目当てに再び劇場へ足を運ぶ動きも見られた。映画館の熱狂はまだしばらく続きそうだ。
