¥Ç¥ê¥Ð¥êーÇÛÃ£°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥ì¥¯¥¿ー»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡ÚÇÛÃ£°÷¤ÎËÜ²»¡Û¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥á¥â¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤ÃíÊ¸¼Ô¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÇÛÃ£Àè¤¬Ê£»¨¤Ê¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÀâÌÀ¥á¥â¤òµºÜ¤·¤Ê¤¤ÃíÊ¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥á¥â¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÇÛÃ£¸½¾ì¤Ç¤ÎÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¥ì¥¯¥¿ー»á¤Ï¡¢ÇÛÃ£Àè¤Ø¤ÎÆ»½ç¤Ê¤É¤òµ¤·¤¿¥á¥â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥á¥â¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÃíÊ¸¼Ô¤ÎÇÛÎ¸¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÇÛÃ£°÷µã¤«¤»¤ÎÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤·úÊª¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥ì¥¯¥¿ー»á¤Ï¡¢²áµî¤ËÇÛÃ£¤ÇË¬¤ì¤¿¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÊ£¿ô¤ÎÅï¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛÃ£Àè¤¬²¾¤Ë¡Ö4Åï¡×¤È»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢³ºÅö¤¹¤ëÅï¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·úÊª¼þÊÕ¤òÃµ¤·²ó¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¾×·â¤Î»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ºÁ´Åï¶¦ÄÌ¤Î¡Ö¶¦ÄÌ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡×¤ò°ìÅÙÄÌ²á¤·¡¢¥ªー¥È¥í¥Ã¥¯¤òÈ´¤±¤¿Àè¤Ë¡¢³ÆÅï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÍÑ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤¬¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÆó½Å¥í¥Ã¥¯¡×¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë1Åï¤ä2Åï¤ÏÆó½Å¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢1²ó¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ç¹Ô¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£4Åï¤âÆ±¤¸»ÅÁÈ¤ß¤À¤È»×¤¤¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤òÃµ¤·²ó¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢»þ´Ö¤òÂçÉý¤Ë¥í¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÊ£»¨¤Ê¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¯¥¿ー»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥á¥â¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ãÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£ÃíÊ¸¼Ô¤«¤é¤Î»öÁ°¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÇÛÃ£°÷¤¬¼«ÎÏ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£ÇÛÃ£¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃíÊ¸¼ÔÂ¦¤«¤é¤Î¾¯¤·¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¼¨¤¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
