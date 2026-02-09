122万回以上表示され7.6万以上の「いいね」を獲得しているのは、猫が潜んでいた『意外すぎる場所』。微笑ましい投稿には、視聴者から「可愛すぎて脱力しちゃいました」「きっと良い夢が見られるのでしょうね」「兄弟じゃん」などのコメントがたくさん集まっています。

【動画：猫たちが見当たらない→家の中を探していると…信じられないほどに尊い光景】

猫たちがいない！

X（旧Twitter）アカウント「ゴンゾウR4」に投稿されたのは、白猫のロイくんと黒猫のロンくんの姿が見えず、飼い主さんが慌てて探していたときの出来事。家の中で暮らす猫でも、どこにいるのかわからないと心配になるものですよね。

飼い主さんが必死に探したところ、ロイくんとロンくんを意外な場所で発見したとのこと。ふたりは一緒にいたそうで、見つけたときはホッとすると同時にホッコリしたといいます。いったいどこに身を隠していたのでしょうか？

まさかの布団のなか！

ロイくんとロンくんがいたのは、4男くんが寝ている布団のなかだったそう。しっかりからだを布団のなかに入れて顔だけ出した状態だったので、なかなか見つからなかったのでしょう。ふたりは4男くんを挟むように両脇に潜んでいたそうです。

ぐっすり寝ている4男くんのとなりで、ロイくんも目を閉じて眠っている様子だったとのこと。一方で、ロンくんは目を開けて飼い主さんをじっと見つめ返してきたのだとか。「4男くんを起こさないようにね」と忠告していたのかもしれません。

猫と仲良しな4男くん

4男くんのことが大好きだというロイくんがお布団に潜り込むことは、実はよくあるのだそうです。ただ、ロンくんはめずらしかったとのことで、なかなか見つからなかったのも納得です。

4男くんにはお兄ちゃんが3人いるとのことで、たくさんお世話をされて、優しくされて、可愛がられていることが察せられます。だからこそ、ロイくんとロンくんに優しくしてあげられるのでしょうね。

思いがけない場所でかくれんぼをしていたロイくんとロンくんの投稿には、視聴者から「見つけた瞬間、心配が一気に癒しに変わるやつ」「見つかった瞬間に全部どうでもよくなるやつですね」などのコメントも寄せられていました。突然姿が見えなくなるのは、猫あるあるのようですね。

Xアカウント「ゴンゾウR4」には、4男くんと猫ちゃんたちの微笑ましい様子をはじめ、4兄弟の仲睦まじい様子なども投稿されていますよ。癒やしを得られること間違いなしです！

写真・動画提供：Xアカウント「ゴンゾウR4」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。