[2.8 オランダ・エールディビジ第22節](スタディオン・ハルヘンヴァールト)

※20:15開始

<出場メンバー>

[ユトレヒト]

先発

GK 1 ヴァシリス バルカス

DF 3 マイク・ファン・デル・ホールン

DF 16 S. El Karouani

DF 23 N. Vesterlund

DF 40 マティッセ ディッデン

MF 8 ジャン・ボズドアン

MF 21 G. Zechiël

MF 27 アロンゾ エングワンダ

FW 11 イェスパー・カールション

FW 20 ダニ・デ・ウィット

FW 77 Ángel Alarcón

控え

GK 25 M. Brouwer

GK 33 K. Gadellaa

DF 24 ニック・フィールヘーフェル

DF 50 V. Plantinga

DF 53 N. Viereck

MF 38 O. Agougil

MF 46 J. van Ommeren

FW 10 Y. Cathline

FW 15 アドリアン ブレイク

FW 17 E. Demircan

FW 18 A. Stepanov

FW 22 ミゲル・ロドリゲス

監督

Ron Jans

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン・ベレンロイター

DF 4 渡辺剛

DF 15 ジョーダン・ボス

DF 20 M. Deijl

DF 21 アネル・アフメドジッチ

MF 6 ファン・インボム

MF 10 ルシアーノ・バレンテ

MF 23 アニス・ハジ・ムーサ

MF 28 ウサマ・タルガリン

MF 32 アイメン・スリティ

FW 7 ヤクブ・モデル

控え

GK 13 シュテファン・ベンダ

GK 39 リアム・ボシン

DF 2 バート・ニーウコープ

DF 8 ジェレマイア・シント・ジュステ

DF 30 ジョーダン・ロトンバ

MF 14 セム・スタイン

MF 24 タイス・クラーイエベルト

MF 44 T. van den Elshout

MF 72 H. Agboluaje

FW 16 レオ・ザウアー

FW 17 キャスパー・テングステット

監督

ロビン・ファン・ペルシー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります