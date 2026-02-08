ユトレヒトvsフェイエノールト スタメン発表
[2.8 オランダ・エールディビジ第22節](スタディオン・ハルヘンヴァールト)
※20:15開始
<出場メンバー>
[ユトレヒト]
先発
GK 1 ヴァシリス バルカス
DF 3 マイク・ファン・デル・ホールン
DF 16 S. El Karouani
DF 23 N. Vesterlund
DF 40 マティッセ ディッデン
MF 8 ジャン・ボズドアン
MF 21 G. Zechiël
MF 27 アロンゾ エングワンダ
FW 11 イェスパー・カールション
FW 20 ダニ・デ・ウィット
FW 77 Ángel Alarcón
控え
GK 25 M. Brouwer
GK 33 K. Gadellaa
DF 24 ニック・フィールヘーフェル
DF 50 V. Plantinga
DF 53 N. Viereck
MF 38 O. Agougil
MF 46 J. van Ommeren
FW 10 Y. Cathline
FW 15 アドリアン ブレイク
FW 17 E. Demircan
FW 18 A. Stepanov
FW 22 ミゲル・ロドリゲス
監督
Ron Jans
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 20 M. Deijl
DF 21 アネル・アフメドジッチ
MF 6 ファン・インボム
MF 10 ルシアーノ・バレンテ
MF 23 アニス・ハジ・ムーサ
MF 28 ウサマ・タルガリン
MF 32 アイメン・スリティ
FW 7 ヤクブ・モデル
控え
GK 13 シュテファン・ベンダ
GK 39 リアム・ボシン
DF 2 バート・ニーウコープ
DF 8 ジェレマイア・シント・ジュステ
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 14 セム・スタイン
MF 24 タイス・クラーイエベルト
MF 44 T. van den Elshout
MF 72 H. Agboluaje
FW 16 レオ・ザウアー
FW 17 キャスパー・テングステット
監督
ロビン・ファン・ペルシー
※20:15開始
<出場メンバー>
[ユトレヒト]
先発
GK 1 ヴァシリス バルカス
DF 3 マイク・ファン・デル・ホールン
DF 16 S. El Karouani
DF 23 N. Vesterlund
DF 40 マティッセ ディッデン
MF 8 ジャン・ボズドアン
MF 21 G. Zechiël
MF 27 アロンゾ エングワンダ
FW 20 ダニ・デ・ウィット
FW 77 Ángel Alarcón
控え
GK 25 M. Brouwer
GK 33 K. Gadellaa
DF 24 ニック・フィールヘーフェル
DF 50 V. Plantinga
DF 53 N. Viereck
MF 38 O. Agougil
MF 46 J. van Ommeren
FW 10 Y. Cathline
FW 15 アドリアン ブレイク
FW 17 E. Demircan
FW 18 A. Stepanov
FW 22 ミゲル・ロドリゲス
監督
Ron Jans
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 20 M. Deijl
DF 21 アネル・アフメドジッチ
MF 6 ファン・インボム
MF 10 ルシアーノ・バレンテ
MF 23 アニス・ハジ・ムーサ
MF 28 ウサマ・タルガリン
MF 32 アイメン・スリティ
FW 7 ヤクブ・モデル
控え
GK 13 シュテファン・ベンダ
GK 39 リアム・ボシン
DF 2 バート・ニーウコープ
DF 8 ジェレマイア・シント・ジュステ
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 14 セム・スタイン
MF 24 タイス・クラーイエベルト
MF 44 T. van den Elshout
MF 72 H. Agboluaje
FW 16 レオ・ザウアー
FW 17 キャスパー・テングステット
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります