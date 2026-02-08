IS:SUEメンバーRIN活動再開を正式発表！フルメンバーでのYouTube配信が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

IS:SUEのメンバーであるRIN活動再開を正式発表された。あわせてフルメンバーでのYouTube配信が決定している。

■IS:SUE OFFICIAL FANCLUB会員限定の生配信も

静養のため一昨年から活動を休止していた IS:SUEの最年少メンバーRIN。活動再開は自身の20歳の誕生日である2月8日からで、本情報は所属事務所のLAPONE GIRLSから発表されたもの。あわせてメンバー4人の新たなビジュアルも公開されている。

フルメンバーによるパフォーマンスを含むスペシャル生配信「IS:SUE Special YouTube Live Show」は、IS:SUE公式YouTubeチャンネルにて2月12日19:30から。さらに2月8日19:00 からは、フルメンバーでのIS:SUE OFFICIAL FANCLUB会員限定の生配信も行われる。

先月発表された、自身最大キャパの東京・東京ガーデンシアターでの追加単独公演『2026 IS:SUE 1ST TOUR FINAL - IS:SUE IS COMING』への注目が集まるなか、“自分が自分らしくあること” を提示し続けてきた IS:SUE がこれからどのような景色を見せてくれるのかに期待が寄せられる。

■関連リンク

IS:SUE OFFICIAL SITE

https://is-sue.jp

IS:SUE Special YouTube Live Show

2月12日（木）19:30～

※当日の状況により配信時間が変動する場合がございますのでご了承ください。

■【画像】「IS:SUE Special YouTube Live Show」ビジュアル