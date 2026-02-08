リーベルホテル大阪は、2026年3月1日から5月14日までの期間、1F「Cafe & Bar LIBER」にて、苺が主役の春のアフタヌーンティー『Strawberry & Botanical Afternoon Tea 〜いちごとハーブが香る、みずみずしい春〜』を販売します。

苺とハーブの爽やかなマリアージュを愉しむ、春ならではのアフタヌーンティーです。

リーベルホテル大阪『Strawberry & Botanical Afternoon Tea 〜いちごとハーブが香る、みずみずしい春〜』

販売場所：1F「Cafe & Bar LIBER」（大阪府大阪市此花区桜島1-1-35）

アクセス：JR「桜島駅」より徒歩約1分

販売期間：2026年3月1日(日)〜5月14日(木)

提供時間：12時〜16時(最終入店)

販売価格：コーヒー／紅茶付き 5,000円、カクテル1種付き 5,800円

苺に香り豊かなハーブを合わせ、味わいはもちろん、香りまで堪能できる”食のアロマ”を取り入れたアフタヌーンティーです。

タルト生地にローズマリーとピスタチオを使用し、苺とローズマリーの香りが調和する「苺とピスタチオのハーブ香るタルト」をはじめ、スイーツ全14種をラインアップしています。

心身ともにリフレッシュできる上質なティータイムとともに、みずみずしい春の移ろいを五感で楽しめます。

苺とハーブの爽やかなマリアージュを愉しむスイーツ全14種

3段のティースタンドには、苺の美味しさとハーブの爽やかな余韻が魅力のスイーツが華やかに盛り付けられています。

紅茶は期間限定の「林檎とグリーンルイボスのハーブティー」が用意され、スイーツとの相性も抜群です。

苺の見た目が可愛らしいスイーツとセイボリー

苺の見た目が可愛らしい「苺仕立てのマカロン レモングラスのホワイトショコラ」や、生地にもクリームにも苺を使用し、苺の豊かな風味を存分に楽しめる「苺づくしのカップケーキ」が並びます。

セイボリーには「ハーブチキンサンド 木苺のソース」や「桜エビのケークサレ ハーブ香るフロマージュ」など、食事系のメニューも用意されています。

その他、「苺とラヴィアンローズティーのブリュレ」「苺とティムペッパーのチーズケーキ」「苺のモンブラン ラベンダーの香り」など、ハーブと苺の組み合わせを楽しめるスイーツがラインアップされています。

春休みの思い出に「Little Strawberry Afternoon Tea」

販売期間：3月20日(金)〜4月5日(日)／4月29日(水)〜5月6日(水)

販売価格：ソフトドリンク付き 1,500円、ソフトドリンクなし 1,000円

対象：小学生以下のお子さま

お子さま向けの特別なアフタヌーンティー体験を、春休みとゴールデンウィークの期間限定で提供します。

「苺のパンナコッタ」や「苺づくしのカップケーキ」など、お子さまにも親しみやすい王道スイーツを小さなアフタヌーンティースタイルで用意しています。

セイボリーには「チェダーチーズとハムのキャンディサンドイッチ」「プチてりやきバーガー」などが並び、「小さなスコーン」や「苺のショートケーキ」も楽しめます。

大人と子どもが”おそろい”で楽しむティータイムは、春ならではの思い出づくりに適しています。

なお、キッズアフタヌーンティーは通常のアフタヌーンティーへのオプション追加となり、単体での予約は受け付けていません。

見た目にも美しい季節限定カクテル

ローズマリーの香りがベリーの甘さを引き立てる爽やかなノンアルコールカクテル「Refreshing Berry」と、抹茶・柚子・大葉を使用し、庭園の情景を表現したアルコールカクテル「Japonesque Garden」の2種が用意されています。

彩りも美しいカクテルは、アフタヌーンティーとセットでハイティーとしても楽しめます。

苺とハーブの香りが織りなす、みずみずしい春のアフタヌーンティーです。

ホテルでの上質なティータイムを通じて、春の訪れを五感で感じられます。

数量限定につき、4日前までの事前予約制となっています。

リーベルホテル大阪『Strawberry & Botanical Afternoon Tea 〜いちごとハーブが香る、みずみずしい春〜』の紹介でした。

よくある質問

Q. 販売期間はいつまでですか？

2026年3月1日(日)から5月14日(木)までです。

Q. 予約は必要ですか？

数量限定につき、4日前までの事前予約制となっています。

Q. キッズアフタヌーンティーはいつ利用できますか？

3月20日(金)〜4月5日(日)と、4月29日(水)〜5月6日(水)の期間限定です。

通常のアフタヌーンティーへのオプション追加となります。

Q. 料金はいくらですか？

コーヒー／紅茶付きが5,000円、カクテル1種付きが5,800円です。

キッズアフタヌーンティーはソフトドリンク付き1,500円、なし1,000円です。

Q. アクセス方法を教えてください

JR「桜島駅」より徒歩約1分です。

