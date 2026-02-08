アークナイツ：エンドフィールドのチェン・センユーが爆速でフィギュア化してワンフェス会場に登場
2026年1月にサービス開始したばかりのゲーム「アークナイツ：エンドフィールド」のキャラクターであるチェン・センユーの1/7スケールフィギュアがワンダーフェスティバル 2026[冬]の会場に展示されていました。
Wonder Festival 2026 Winter | ワンダーフェスティバル2026【冬】公式サイトです。
https://wonfes.jp/specialsite/
POPはこんな感じ。
そしてこれがチェン・センユーの1/7スケールフィギュアです。
上半身をアップで撮影。髪の毛や角や武器まで細かく再現されています。
脚回りはこんな感じ。
尻尾がキュート。
上から撮影。フワッとした髪の毛とポーズで躍動感のある仕上がりです。
下からのアングルはこんな感じ。
チェン・センユーの1/7スケールフィギュアは2026年11月に発売予定です。予約は2026年1月29日から始まっていて、価格は2万3364円です。
【特典付】アークナイツ：エンドフィールド チェン・センユー (フィギュア) - ホビーサーチ フィギュア
https://www.1999.co.jp/11331656