Number_iの新曲「3XL」をパフォーマンスする、平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人のソロダンス映像が公開された。

■3人それぞれが自由度の高いパフォーマンスを大胆に展開

ソロダンス映像は、平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太ともに同シチュエーションでパフォーマンス。「3XL」MVのカラフル＆マジカルなスタジオセットの中に設置された、木の切り株をモチーフとしたお立ち台の上で3人がダンスを披露している。

振り付けは基本的に共通だが、それぞれ自由度の高いパフォーマンスを大胆に繰り広げており、その印象は見事に三者三様。寄り引きが繰り返されるカメラに向かって、個性溢れるダンスを披露する3人の異なる魅力を存分に楽しむことができる。

踊っている最中の、にぎやかな周りからの声援、歓声、ガヤも注目ポイント。今の声援は誰の声だろう？ と推測しながら動画を観るのも楽しい。MVと併せて、ぜひセットで楽しもう。

◇平野紫耀

ハートマークに始まり、ハートマークで終わる平野紫耀のパフォーマンスは、カッコイイとかわいいが見事に共存。「紫耀くんが楽しんでるだけで幸せ～」「かわいいとカッコイイが大渋滞」「紫耀くん、かわいいがどんどんどんどん更新されてく～」「体幹の強さで美しくもあり、迫力もある。見惚れてしまう～」といったファンの声が、平野のパフォーマーとしての持ち味を、如実に物語っている。

◇神宮寺勇太

元気いっぱいな全力ダンスが身上の神宮寺勇太。3人の中でもっとも長髪であるがゆえ、大きな動きを見せる髪の毛に「髪の毛まで踊ってる」の声も。さらに「大きめアクションで元気いっぱい」「これぞ神宮寺勇太！」「後光が差してる」「スタイルの良さが際立ってる」「長い手足でダンスが映える」「こういう振り付けがとんでもなく似合っちゃう」と絶賛モードのコメントが多数。要チェックだ。

◇岸優太

岸優太のパフォーマンスは、ひと言でいうなら、ニッコニコのキレッキレ。コメントからも「好きしかない。KC好きだ」「岸くんが最高に幸せそうで幸せ」「周りの歓声が大きくて愛されてるね～」「笑顔見るだけで幸せになる」「岸くんのダンス大好き」「岸くん見てると100パーセントこっちも笑顔になっちゃう」など、観る者に元気を与える、愛されキャラぶりが如実に伝わってくる。