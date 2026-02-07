俳優・大森南朋(53)が1日、自身のインスタグラムを更新し、“父子2ショット”を公開した。



「そろそろ83歳の父親とそろそろ54歳の息子です」とコメント。掲載したのはNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」（総合、日曜、後8･00）で戦国武将・斎藤道三を演じる麿赤兒と、フジテレビ系「ラムネモンキー」（水曜、後10･00）で藤巻肇を演じる大森の画像を並べた2ショットだった。



偶然、同時期に親子が別々のドラマに出演する形。大森は「親子共々よろしくお願いします。」とコメントした。



ちょうど顔の傾け方が同じような角度になっていることもあり、フォロワーは「遺伝子嘘つかなーい」「似てきましたね」「並べられるとやっぱ親子なんだなって実感しますね 似てる」「お顔そっくりですね」としみじみ。大森が磨の息子であるということを知らなかったフォロワーもいたようで「親子だったのですね。。恥ずかしながら今知りました」「似てるなーと思ってたら、親子だったんですね！知らなかったー」と驚く声も寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）