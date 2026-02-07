＜500mは遠い？近い？＞月極駐車場から家までの距離、許容範囲は？利用頻度で不便さにも違いが
車の購入を考えるとき、自宅に駐車場がなければ、近所に借りる必要があります。意外と見落としがちなのが「駐車場までの距離」なのかもしれません。数字だけを見ると大したことがないように感じても、日々の生活に組み込まれると印象は大きく変わるのでしょう。今回の投稿は駐車場に関して。距離が暮らしに与える影響を見ていきます。
『月極駐車場まで500m。遠い？』
このシンプルな問いかけに、共感とさまざまな本音が集まりました。
少なくなかったのは、「遠すぎる」「毎日のことならムリ」という意見です。500mは片道だけでなく、往復すると1kmになりますよね。その距離をほぼ毎日歩くとなると、ママたちは負担に感じるようです。
『わざわざ車で帰ってきて、そこからさらに500m歩くのはイヤ』
『遠い。往復1kmだよ。職場まで600mだけれど、雨の日は送迎してもらっている私には、駐車場まで500mは厳しい』
『徒歩3分が限界かな。距離にすると200〜300m』
このように心理的な上限を教えてくれました。
頻度の問題？車に毎日乗るのであればかなり不便
毎日の買いものに使うのか、子どもも一緒に日常で使うのかなど、車生活との距離感も考えどころとママたちは言います。
『たくさん買いものをした日は不便。いったん家の前で荷物を下ろしてから駐車場に停めに行くのは面倒』
『燃えるゴミの捨て場まで200mほどだけれど、それすらも遠くて不満な私には駐車場まで500mは遠すぎる。買い物が大量だったり、重かったり、手荷物が多くなってしまうときは、自宅に荷物を下ろしてから駐車場に停めに行く感じかな、面倒だ』
雨の日や荷物が多い日は、500mという距離が何倍にも感じられそうです。車という便利なものを使っているのに、毎日の生活でわざわざ往復しなければいけないことに、ストレスを感じるかもしれません。また赤ちゃんや小さな子どもがいる場合、ひとりにさせておくことはできないので、500mの往復は大きな問題になってしまいます。
『遠すぎる。ほぼ毎日乗るから無料でもやめておく』
なかでも象徴的だったのは、「無料でもムリ」という意見です。金額よりも、日々の負担を優先する考え方に、ママたちが頷きました。
距離感は地域によって違う
一方で、地域差を挙げる声もあります。
『都会ならあり得る。地方ならムリ』
都市部では、駐車場が住居から離れているケースも珍しくありません。そのため、500mでも「仕方なく」受け入れる人もいるようです。また、
『高級車や希少車で、防犯対策が整ったガレージなら仕方ない』
といった特殊な例もありました。趣味の車だったら、少々遠くても安全性を重視するという意見です。でも毎日使うのだったら、考え方は変わるのかもしれません。
妥協せざるを得ない場合もある
『そこしか空いていなかったなら仕方ない』
『賃貸だと、そのような人をよく見る』
駐車場は自宅にあると便利ですが、現実的には、立地や空き状況によって選択肢が限られることもあるのでしょう。荷物を先に自宅へ運び、車は後から停めに行くという工夫をしている人もいました。また「走れば2分もかからない」という声もあり、感じ方は人それぞれですが、ママたちは500mの距離も妥協しなければいけないときがあると言います。
遠い駐車場への対策と工夫
距離を不便に感じながらも、工夫で乗り切っている人もいます。
『自転車で駐車場まで行くって知人がいる。天候の悪い日とか面倒くさそうだけれど』
『とりあえず借りて、近くが空いたら移す』
『近所の人が預けているけれど自転車で取りに行っている。ほかよりも2,000円安いからと理由を知って驚いた』
遠い場合、駐車場まで自転車で移動する人がいました。ママたちのコメントに対して、「うちの裏の駐車場に自転車が停められている理由がわかった。ずっと疑問だったから納得した」という反応もあり、日常の風景の裏にある事情が共有されました。ただし月極駐車場によっては、「駐車場を車の駐車以外に使ってはいけない」という契約になっている場合もあるので注意が必要です。
月極駐車場まで500mという距離は、数字だけでは判断できません。天候や荷物、利用頻度、生活動線などでその遠さは現実的な負担へと変わるのではないでしょうか。毎日使う車であれば、「無料でもやめておく」と判断するのは、決して大げさではありません。自分の生活にムリがない距離かどうかを基準に考えることが、後悔しない選択につながるのではないでしょうか。価格や条件だけで決めず、実際の生活を思い浮かべて選ぶことが、長く快適に暮らすための大切な考え方なのでしょう。