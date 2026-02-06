【「葬送のフリーレン」Season 2 Blu-ray＆DVD Vol.1～3】 Vol.1：4月15日発売予定 Vol.2：5月20日発売予定 Vol.3：6月17日発売予定

アニメイト特典使用イラスト

アニメイトは、4月15日より順次発売する「『葬送のフリーレン』Season 2 Blu-ray＆DVD Vol.1～3」のアニメイト特典使用イラストを公開した。

今回のアニメイト特典には、お出かけ中のフリーレンとフェルンの様子を切り取った描き下ろしイラストを使用。テラス席で肉まんを持ちながら楽しそうに話しかけるフェルンと優しい表情で耳を傾けるフリーレンが描かれており、フェルンはシュタルクとのデートでは選ばなかった方のワンピースを着ている。

アニメイトで「『葬送のフリーレン』Season 2 Blu-ray＆DVD Vol.1～3」の各巻を購入すると「描き下ろしミニフォト」が1枚付属するほか、全巻購入した人には「描き下ろし収納BOX」と「描き下ろしB2タペストリー」がプレゼントされる。

また、各巻それぞれの「アニメイト限定セット」も同日より販売される。Vol.1＆2は公式デフォルメミニキャラを手がけるめばち氏による描き下ろしミニキャライラストを使用した「ミニアクリルスタンド」と「缶バッジ」が、Vol.3では同イラストの「描き下ろしアクリルジオラマ」が付属する。

さらに追加施策として、Vol.1を早期予約すると、アニメイト描き下ろしイラストを使用した、法人共通連動購入メーカー特典「箔押しトランプの【スペアカード】」がもらえる。

商品情報

「葬送のフリーレン」Season 2 Blu-ray＆DVD

【発売日】

＜Vol.1＞ 4月15日

＜Vol.2＞ 5月20日

＜Vol.3＞ 6月17日

【価格】

＜Vol.1 初回生産限定版 アニメイト限定セット＞Blu-ray 14,630円／DVD 13,530円

＜Vol.2 初回生産限定版 アニメイト限定セット＞Blu-ray 11,330円／DVD 10,230円

＜Vol.3 初回生産限定版 アニメイト限定セット＞Blu-ray 12,320円／DVD 11,220円

【アニメイト限定セット仕様】

＜Vol.1＞描き下ろしミニキャラ ミニアクリルスタンド＆缶バッジ（キャラクター：フリーレン）付き

＜Vol.2＞描き下ろしミニキャラ ミニアクリルスタンド＆缶バッジ（キャラクター：フェルン）付き

＜Vol.3＞描き下ろしアクリルジオラマ（キャラクター：フリーレン＆フェルン）付き

【アニメイト各巻購入特典】

＜Vol.1＞描き下ろしミニフォト1枚（キャラクター：フリーレン）

＜Vol.2＞描き下ろしミニフォト1枚（キャラクター：フェルン）

＜Vol.3＞描き下ろしミニフォト1枚（キャラクター：フリーレン＆フェルン）

【アニメイト全巻購入特典】

・描き下ろし収納BOX（キャラクター：フリーレン＆フェルン）

・描き下ろしB2タペストリー（キャラクター：フリーレン＆フェルン）

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性があります。あらかじめご了承ください。

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会