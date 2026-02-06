この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「実は大幅進化していた」スズキ新型ワゴンRスマイルを実車チェック！電動パーキング搭載で魅力激増の“ダークホース”に注目

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【聞いてないよ!】新型ワゴンRスマイルがマイナーチェンジして魅力大幅向上してた件! 内装･外装･装備などスペーシアカスタムオーナーが違いを比較チェック!」と題した動画を公開した。2024年12月頃にひっそりと実施されていたマイナーチェンジにより、商品力が大幅に向上した同車の魅力を、現役スペーシアカスタムオーナーの視点で徹底解説している。



ワンソク氏は、実車（HYBRID X 2トーンルーフ仕様）を用いて詳細なレビューを展開。まず外装について、丸目のヘッドライトやメッキ加飾による愛らしいデザインを評価しつつ、今回の改良における最大のトピックとして「電動パーキングブレーキ」と「オートブレーキホールド」の採用を挙げた。これにより信号待ちでのブレーキペダル踏み続けから解放される点は、日常使いにおいて非常に大きなメリットだと強調する。



内装においては、ドアトリムなどがハードプラスチック素材でありながら、ステッチ風の成形や塗装パネルを駆使して「パッと見の質感を高く見せるスズキの巧みさ」を評価。さらに、9インチナビの使い勝手の良さや、今では希少となったCD/DVDスロットの搭載、全方位モニターの利便性など、ユーザー目線の装備が充実している点に触れた。



また、360度プレミアムUV&IRカットガラスの採用や、ヘッドアップディスプレイに標識認識やタコメーターが表示できる点など、上位車種顔負けの機能性も紹介。一方で、後席のアームレストやUSBポートの欠如、ターボモデルの設定がない点など、スペーシアとの差別化ポイントについても冷静に指摘している。



ワンソク氏は、価格を抑えつつ必要な機能を厳選したワゴンRスマイルについて、「ターボが不要であれば、スペーシアよりも安価で満足度が高い選択肢になり得る」と分析。「背高すぎる車は不要だがスライドドアは欲しい」という層にとって、非常にバランスの取れた一台であると締めくくった。