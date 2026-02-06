69万円で3人乗れる「手頃なアシ車」

神奈川県伊勢原市のバイクショップ バブルは、3輪トライクやEVトライク、電動トゥクトゥクなどのモビリティを手掛けています。



このうち、3輪トライク「VIVEL TRIKE」の最新モデルとは、どのようなクルマなのでしょうか。

VIVEL TRIKE（ビベルトライク）は、アジア地域で公共交通機関として活躍する3輪車、いわゆる「トゥクトゥク」の親しみやすさと最新の電動EV技術を組み合わせた3輪モビリティです。

【画像】超カッコイイ！ これが新車69万円の「3人乗りモデル」です！ 画像で見る（30枚以上）

3人乗りに対応した広々としたキャビンと屋根付きの設計を特徴としており、都市部での短距離移動から、郊外への外出まで幅広いシーンでの利用が可能です。また、後部には配送用バイクのようなトランクを備え、日常の買い物や荷物の運搬にも対応しています。

運転に関しては普通自動車免許で操作できる一方で、大型バイクのように車検やヘルメット装着の義務がない点、さらに家庭用コンセントから簡単に充電できる手軽さも特徴です。

2024年9月に発売された先代モデルは、標準で1500Wの鉛バッテリーを搭載し、最高速度50km／h以上、航続距離65km以上を実現。

ボディサイズは全長2250mm×全幅1020mm×全高1650mmで、取り回しの良さを維持しつつ、個性的なアーバンミリタリーテイストのデザインを採用しています。

3人乗車可能な後部座席にはシートベルトを備え、剛性の高いボディとディスクブレーキを採用。操縦安定性や万が一の安全性能を確保しています。

電気代は100kmあたり約150円と経済性に優れ、バッテリー容量や最高速度のカスタマイズ可能となっています。

2025年モデルでは、充電ステーション対応コネクタとしてJ1772規格を初めて採用し、多くの公共ステーションでの急速充電が可能になりました。

また、これまでオプションだった雨除けサイドカバーを全車に標準装備とすることで、走行中や停車中の雨風を防ぎ、快適性が向上しています。

さらに新たに追加されたサイドブレーキにより、ハンドブレーキロックと併用することで、傾斜地での停車安定性が高まりました。

このほか、USB PD充電ポートも搭載され、スマートデバイスの急速充電に対応したことで、通勤や日常のおでかけでの充電ストレスを大幅に軽減できます。

2026年1月にはラインナップの整理を行い、走行性能やバッテリーの違いからなる4つのバリエーションから選ぶことができるようになっています。

「SMOOTH」モデルでは、1500Wのモーターを搭載し、街乗り・日常使いの穏やかな出力特性としたほか、消費電力を抑えて航続距離を確保しています。

いっぽう「POWER」モデルでは、2000Wのモーターにより積載時や坂道の多い地域での利用を想定し、パワフルな走り出しを重視しています。

ラインナップは、鉛バッテリーのベーシックな「ST」、リチウムイオンバッテリーの「Li」を設定。価格（消費税込）は69万円から84万円となっています。

地方において、公共交通機関の撤廃やタクシー事業者・ガソリンスタンドの廃業などが相次ぎ、日常の足の確保が必要となるなか、こうした最新のEVトライクでは、手軽かつガソリンの補給も必要なく、必要最小限の移動手段として活躍しそうです。