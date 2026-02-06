BAND-MAIDが、4月3日から5日の3日間にわたり神奈川・横浜の街全体を舞台に開催される音楽フェス＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞に出演することを発表した。

本フェスは「日本の響きを世界へ」をテーマに掲げており、YOASOBIや新しい学校のリーダーズなどが多数出演する中、今回BAND-MAIDは初出演となる。BAND-MAIDは4月4日にKT Zepp Yokohamaを会場とする＜CENTRAL LAB.＞ステージに出演予定。他にもAve Mujica、ReoNaの出演が発表されており、チケット情報はイベント公式HP、SNSをチェックしてほしい。

また、＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞香港公演の詳細もアナウンスされた。3月20日にKitty Woo Stadium, Tung Poにて開催される本公演は、11月まで約半年をかけて行われる本ツアーの記念すべき初日公演となる。こちらのお盟主様（ファンクラブ会員）向け優先チケット受付は2月11日に行われる予定だ。また、ファイナルの日本武道館公演を含む日本公演のチケットのお盟主様向け最速抽選チケット受付を実施中。なお、現在発表されている日程は第一弾日程とされており、日本公演も追加発表される予定とのこと。

◾️＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞ 開催日程：2026年4月3日（金）、4日（土）、5日（日）

※BAND-MAIDは4月4日(土) CENTRAL LAB. DAY1に出演いたします

詳細：https://central-fest.com

◾️＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞ 2026年

3月20日（金）Hong Kong Kitty Woo Stadium, Tung Po

4月11日（土）神奈川 KT Zepp Yokohama

5月2日（土）宮城 仙台GIGS

5月10日（日) 東京 Zepp Haneda

6月3日（水）Berlin Columbia Theater

6月5日（金）Frankfurt Batschkapp

6月6日（土）Munich Technikum

6月9日（火）Paris Bataclan

6月11日（木）London O2 Academy Islington

7月12日（日) 北海道 札幌ファクトリーホール

7月17日（金) 熊本 B.9 V1

7月18日（土) 福岡 Zepp Fukuoka

11月3日（火・祝) 大阪 なんばHatch

FINAL

11月13日（金) 東京 日本武道館

11月14日（土) 東京 日本武道館

※10月に北米、メキシコにて開催予定。日本公演も今後追加予定で、詳細は後日発表。 ▼チケット情報 ▼チケット情報：

【香港公演】お盟主様優先チケット受付

2026年2月11日（水・祝）11:00〜23:59（現地時間）

https://bandmaid.tokyo/contents/1043048 【国内公演】お盟主様最速抽選先行チケット受付

〜2月15日（日）23:59

https://bandmaid.tokyo/contents/1041130 ▼BAND-MAIDを応援してくださる皆様へ 大切なお知らせ

https://bandmaid.tokyo/contents/1041234

■＜大港開唱Megaport Festival＞ 開催日程：2026年3月21日（土）、22日（日）

※BAND-MAIDはどちらか1日の出演となります

詳細：https://megaportfest.com/

■＜BAND-MAID番外編お給仕 “Sessions Selection”＞ 2026年2月11日（祝・水）東京・LINE CUBE SHIBUYA

2026年2月21日（土）大阪・なんばHATCH