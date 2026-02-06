書籍や読者をよく知る全国の書店員の投票によって選出される「本屋大賞」。そのノミネート作品が、2月6日（金）に「本屋大賞」公式サイト上で発表されました。

2026年で23回目を迎える「本屋大賞」が一般の文学賞と異なる点は、アルバイトやパートも含む、新刊本を扱う書店の書店員が選出する文学賞であるということ。対象となるのは、2024年12月1日〜2025年11月30日の間に刊行された（奥付に準拠）日本の小説（判型問わずオリジナルの小説）です。

今回の集計の結果、絞り込まれたノミネート作品は、以下のとおりです。

■2026年本屋大賞ノミネート（作品五十音順）

『暁星』湊かなえ／双葉社

『ありか』瀬尾まいこ/水鈴社

『イン・ザ・メガチャーチ』朝井リョウ／日経BP 日本経済新聞出版

『失われた貌』櫻田智也／新潮社

『エピクロスの処方箋』夏川草介／水鈴社

『殺し屋の営業術』野宮有／講談社

『さよならジャバウォック』伊坂幸太郎／双葉社

『熟柿』佐藤正午／KADOKAWA

『探偵小石は恋しない』森バジル／小学館

『PRIZE―プライズ―』村山由佳／文藝春秋

これまでに本屋大賞を受賞した作品は、昨年の阿部暁子さん著『カフネ』のほか、第1回目（2004年）の小川洋子さん著『博士の愛した数式』、第15回目（2018年）の辻村深月さん著『かがみの孤城』、第20回目（2023年）の凪良ゆうさん著『汝、星のごとく』など、どれも大きな反響を呼んでいます。

「2026年本屋大賞」に選ばれるのはどんな作品なのでしょうか。ぜひ注目してみてください！

大賞を選出する2次投票は1次投票を行った書店のみが参加可能。大賞は4月9日（木）に発表予定です。

■本屋大賞 公式サイト

https://www.hontai.or.jp/